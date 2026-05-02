ЗСУ посилили удари по тилу РФ: переробка нафти впала до мінімуму

Сили оборони України масштабували кампанію ударів по глибокому тилу РФ, завдавши серії нищівних атак по нафтопереробній інфраструктурі та військових аеродромах агресора. Зниження обсягів переробки нафти в Росії вже досягло рекордних мінімумів за останні 17 років.

За даними аналітиків, у ніч на 1 травня українські безпілотники атакували одразу кілька стратегічних об’єктів. Зокрема, успішно уражено Туапсинський НПЗ у Краснодарському краї — це вже четвертий результативний удар по підприємству від початку квітня. За оцінками військових, попередні атаки знищили понад 24 резервуари та паралізували роботу заводу. Тієї ж ночі дрони відпрацювали по Пермському НПЗ, пошкодивши критично важливу установку первинної переробки нафти АВТ-4. Крім того, 29 квітня запалав Орський НПЗ в Оренбурзькій області.

Окремою ціллю стали російські військові аеродроми. Експерти ISW підтверджують безпрецедентний удар по аеродрому «Шагол» у Челябінській області (майже за 1700 кілометрів від кордону), де 25 квітня були уражені новітні винищувачі Су-57 та фронтові бомбардувальники Су-34. А 29–30 квітня на аеродромі поблизу Бабок у Воронезькій області ЗСУ дістали ворожі гелікоптери Мі-28 та Мі-17.

- Реклама -

«На тлі посилення української кампанії ударів по російській нафтовій інфраструктурі середній обсяг переробки нафти в Росії впав до найнижчого рівня з грудня 2009 року», — наголошується у звіті ISW.

За оцінками західних агенцій, зокрема Bloomberg, середній добовий обсяг переробки обвалився до 4,69 мільйона барелів на добу. Аналітики констатують, що Сили оборони помітно активізували цю кампанію у березні та квітні 2026 року, завдаючи непоправної шкоди економіці та воєнній машині Кремля.