На фронті тривають гарячі бої, проте ініціатива подекуди переходить до українських захисників. Поки російським окупантам не вдається досягти значних просувань, Сили оборони успішно контратакують та змушують ворога відступати.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на свіжий звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що українські військові продовжують тиснути на ворога на Борівському напрямку. Зокрема, навіть джерела, пов’язані з російським угрупованням «Захід», підтверджують, що ЗСУ провели успішні штурмові дії та повернули під свій контроль більшу частину населеного пункту Борівська Андріївка.

Не менш напруженою залишається ситуація на Слов’янському напрямку, де українські сили дали жорстку відсіч окупантам. Опубліковані геолокаційні кадри чітко фіксують присутність наших бійців у північно-східній частині Рай-Олександрівки — саме в тих районах, про захоплення яких раніше гучно брехала російська пропаганда.

Значних успіхів Сили оборони досягли на Олександрівському напрямку. Аналіз відеозаписів свідчить про просування українських підрозділів поблизу Тернового, Запорізького та Новогеоргіївки.

За оцінками експертів ISW, українські захисники змогли вибити росіян та звільнити Новогеоргіївку і Березове, а також дещо просунулися в районі Новогригорівки. Такі рішучі дії неабияк налякали російських воєнкорів. Один із пропагандистів уже поскаржився, що ЗСУ вклинилися в оборону ворога на глибину від 5 до 8 кілометрів, а інші відкрито панікують, що українські війська незабаром можуть увійти до села Комар.

Позитивні зрушення зафіксовані і на Гуляйпільському напрямку, де українські сили просунулися на схід від Добропілля.

Водночас у Костянтинівці ситуація залишається вкрай динамічною. Українські військові продовжують впевнено утримувати південну частину міста, незважаючи на спроби росіян просочитися в міську забудову. Наразі позиції сторін там змішані, проте аналітики підкреслюють важливу деталь: присутність ворога в місті оцінюється лише у 100–250 осіб. Цієї кількості окупантам абсолютно не вистачає для того, щоб закріпитися та встановити повноцінний контроль над вулицями.