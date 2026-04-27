Знищення флоту РФ: ЗСУ вдарили по трьох кораблях та винищувачу МіГ-31 у Севастополі

Україна значно масштабувала кампанію дальніх ударів, успішно вражаючи ключові військові та нафтогазові об’єкти на території Росії та в окупованому Криму. Наймасовіша атака безпілотників завдала критичної шкоди Чорноморському флоту РФ та ворожій авіації.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

За даними Служби безпеки України, масований удар по військово-морській базі та аеродрому Бельбек у Севастополі завершився ураженням одразу трьох російських кораблів: великих десантних кораблів «Ямал» і «Фільченков», а також розвідувального судна «Іван Хурс». Крім того, цілями стали винищувач-перехоплювач МіГ-31, радіолокаційні станції та навчальний центр. Окупаційна влада міста визнала безпрецедентний масштаб атаки, заявивши про наліт щонайменше 71 безпілотника.

Одночасно з ударами по Криму, українські сили здійснили точну атаку на Ярославський нафтопереробний завод, який щороку обробляє близько 15 мільйонів тонн нафти. Безпілотники вразили ключову установку первинної переробки сировини, спровокувавши масштабну пожежу на об’єкті, що знаходиться за 1800 кілометрів від українського кордону.

Аналітики підкреслюють високу ефективність такої тактики Сил оборони, яка дозволяє майстерно обходити розтягнуту та перенапружену систему протиповітряної оборони ворога.

«Українські сили, ймовірно, продовжуватимуть використовувати велику площу глибокого тилу Росії та перенапружені російські засоби ППО для нанесення більш частих і масштабних ударів», — зазначають експерти ISW.

У відповідь Росія здійснила масований запуск 144 ударних дронів по території України. Сили ППО перехопили 124 ворожі апарати, проте уламки та прямі влучання пошкодили цивільну інфраструктуру в кількох областях, а також торгове судно під прапором Палау на Одещині. Водночас на передовій найдинамічнішою залишається ситуація на Гуляйпільському напрямку, де експерти фіксують взаємне вклинення українських та російських позицій без суцільної лінії оборони.