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Змусив чекати кілька годин: розкрито деталі зустрічі посланців Трампа з Путіним

Автор: Гончаренко Людмила

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Володимир Путін використав візит американських спецпосланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, аби продемонструвати свій вплив усередині Росії напередодні виборів до Держдуми. Для цього російський диктатор свідомо змусив представників США чекати на початок зустрічі в Кремлі.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За інформацією джерел видання, Путін навмисно затягнув старт переговорів, щоб «показати свою силу всередині РФ» перед парламентськими виборами, які призначені на 18–20 вересня.

Через затримку з боку Кремля спецпосланці Дональда Трампа були змушені згаяти кілька годин у дорогому московському ресторані за обідом із помічником Путіна Кирилом Дмитрієвим.

Американська делегація прибула до Москви в межах зусиль США щодо відновлення переговорного процесу між Україною та РФ для припинення війни, розв’язаної країною-агресоркою.

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Перша зустріч американської сторони з російськими представниками відбулася в суботу, 5 вересня. Помічник глави Кремля Юрій Ушаков заявив, що перемовини тривали понад три години та були змістовними й конструктивними.

За його словами, представники США виклали міркування щодо можливих шляхів припинення війни та пообіцяли під час контактів з Україною врахувати позицію Путіна.

Гончаренко Людмила
Гончаренко Людмила
Вища освіта КНУБА (2005 рік). До 2013 року працювала в банківській системі, а потім змінила сферу діяльності на копірайтинг. Працювала редактором стрічки новин на сайтах “ЕкоПолітика”, “TrueUA”, “Межа” та ін. В листопаді 2022 року приєдналась до команди “Новини Планети”. Пошук та написання цікавого контенту для читача — не робота, а моє хобі.

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