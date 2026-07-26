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Зеленський зустрінеться з Трампом у Білому домі: названо дату переговорів

Автор: Гончаренко Людмила

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Президент України Володимир Зеленський наступного тижня має провести зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. Переговори заплановані на вівторок у Вашингтоні.

Про це повідомляє ABC News.

Коли відбудеться зустріч Зеленського і Трампа

За інформацією американського телеканалу, зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа має відбутися у вівторок, 28 липня. Представник Білого дому підтвердив заплановані переговори, однак детальну програму зустрічі поки не оприлюднили.

Очікується, що президент України перебуватиме у Вашингтоні також у зв’язку з похороном американського сенатора Ліндсі Грема. Він був одним із послідовних прихильників підтримки України та неодноразово відвідував країну після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Що можуть обговорити президенти

Офіційний порядок денний переговорів поки не оголошували. Водночас зустріч відбудеться на тлі активізації дипломатичних контактів між Києвом і Вашингтоном щодо завершення війни та посилення оборонної підтримки України.

Напередодні Зеленський провів розмову зі спеціальними представниками США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Сторони обговорювали подальші дипломатичні кроки, постачання озброєння та посилення української протиповітряної оборони.

Зеленський і Трамп уже зустрічалися у липні

Попередні переговори президентів відбулися 8 липня під час саміту НАТО в Анкарі. Тоді Зеленський і Трамп провели двосторонню зустріч, присвячену війні Росії проти України, оборонній допомозі та можливим шляхам досягнення миру.

Майбутня зустріч у Вашингтоні стане продовженням контактів між Україною та США на найвищому рівні. Її подробиці та остаточний порядок денний можуть бути оголошені ближче до дати переговорів.

Гончаренко Людмила
Гончаренко Людмила
Вища освіта КНУБА (2005 рік). До 2013 року працювала в банківській системі, а потім змінила сферу діяльності на копірайтинг. Працювала редактором стрічки новин на сайтах “ЕкоПолітика”, “TrueUA”, “Межа” та ін. В листопаді 2022 року приєдналась до команди “Новин Планети”. Пошук та написання цікавого контенту для читача — не робота, а моє хобі.

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