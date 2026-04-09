Зеленський розкрив плани Путіна: коли росіяни хочуть захопити Покровськ

Російські війська намагаються активізувати масштабний наступ на сході України. Головною метою ворога є повне захоплення Покровського напрямку, включаючи Дружківку та Костянтинівку, вже до кінця квітня.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час Конгресу місцевих та регіональних рад.

Глава держави підтвердив амбітні плани окупантів, але водночас наголосив, що ворог банально не має достатньо ресурсів для їхньої реалізації. Попри шалений тиск і постійні спроби наступу, російські війська не здатні забезпечити себе необхідним потенціалом для здійснення масштабного прориву лінії фронту. Натомість українські Сили оборони продовжують стримувати агресора і навіть демонструють просування на окремих ділянках.

«Ця операція, чесно кажучи, одна й та сама. Ми бачили ті самі кадри, але різні підходи, різні дати. Сил у них недостатньо для цього. Великі втрати вони несуть», — підкреслив Володимир Зеленський.

Президент додав, що поточна ситуація на полі бою виснажує російську армію, яка продовжує зазнавати катастрофічних втрат у живій силі та техніці. За його словами, всі встановлені Кремлем дедлайни щодо окупації українських територій є абсолютно нереалістичними.