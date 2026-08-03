Україна докладе максимум зусиль, щоб завершити війну з Росією ще до початку зими 2026 року. Водночас Кремль готується до нової мобілізації та планує продовжувати атаки.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

Коли, за словами Зеленського, може завершитися війна

Під час наради з українськими послами президент заявив, що одним із головних завдань дипломатичного корпусу є посилення співпраці з міжнародними партнерами та тиску на Росію.

Зеленський наголосив, що неможливо точно передбачити, коли результат дадуть дипломатичні зусилля, санкції, а також удари України по військових цілях противника. Водночас, за його словами, тиск має бути настільки сильним, щоб Москва була змушена погодитися на мир.

«Ми повинні зробити все можливе, щоб завершити цю війну ще до початку цієї зими», — заявив Володимир Зеленський.

Чому президент згадав про нову мобілізацію в Росії

За словами глави держави, Росія не демонструє готовності припиняти бойові дії та вже готується до нової хвилі мобілізації. Крім того, Кремль планує продовжувати ракетні й дронові удари по Україні.

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Раніше Зеленський повідомляв, що Росія може призвати до 500 тисяч людей. За даними української розвідки, прихована мобілізація може розпочатися вже на початку жовтня — після виборів до Державної думи РФ.