Майже через 70 років після катастрофи італійський лайнер Andrea Doria продовжує приваблювати дайверів з усього світу. Його уламки лежать на глибині близько 76 метрів, а спроби дослідити судно вже забрали життя 18 людей.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Daily Galaxy.

Чому Andrea Doria називають «Еверестом дайвінгу»

213-метровий лайнер лежить приблизно за 80 км від острова Нантакет. Сильні течії, холодна вода, погана видимість та необхідність тривалої декомпресії роблять занурення надзвичайно складними.

Ще небезпечніше всередині судна. За десятиліття палуби обвалилися, проходи перекосилися, всюди залишилися гострий метал, кабелі та шар мулу, який за секунди може повністю позбавити дайвера видимості. Лише у 1992–1999 роках на уламках загинули вісім людей.

Ветеран Стів Гатто, який здійснив понад 250 занурень до Andrea Doria, вважав, що сучасне спорядження може створювати у дайверів хибне відчуття безпеки. За його словами, навіть найкращі технології не здатні замінити реальний досвід занурень у настільки небезпечних умовах.

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Як загинув легендарний лайнер

25 липня 1956 року Andrea Doria зіткнувся у тумані зі шведським судном Stockholm. Його ніс увійшов приблизно на 12 метрів у правий борт і пошкодив сім палуб.

У катастрофі загинула 51 людина. Сам Andrea Doria залишався на плаву майже 11 годин, що дозволило врятувати більшість із 1706 пасажирів і членів екіпажу.

Що дайвери знаходять на дні

Уламки продовжують руйнуватися, відкриваючи раніше недоступні відсіки. У 2025 році дайвери Кріс Огден і Джо Мазраані підняли майже цілий латунний репітер гірокомпаса, який колись стояв на крилі капітанського містка.

За десятиліття з лайнера також дістали частини бронзової статуї адмірала Андреа Доріа, корабельний дзвін і сейф. Усередині останнього, попри легенди про коштовності на мільйон доларів, знайшли лише невелику суму грошей і дорожні чеки.