Російське командування продовжує використовувати жорстокі сталінські методи для підтримки дисципліни на фронті. Аналітики виявили нові докази існування спеціальних загороджувальних загонів, які розстрілюють власну піхоту в разі відступу чи відмови йти на самогубні штурми.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Фахівці інституту звернули увагу на повідомлення одного з впливових російських мілітарі-блогерів, який регулярно публікує інсайдерську інформацію про структуру окупаційних військ на Запорізькому напрямку. У своєму дописі він прямо згадав про діяльність так званого «спеціального загороджувального загону “Кристал”».

За даними джерела, цей підрозділ діє у складі російського Східного угруповання військ і наразі застосовує операторів безпілотників для ударів по українських силах у районі Гуляйполя. Проте, як зазначають в ISW, головна функція загороджувальних загонів полягає в іншому — це спеціалізовані каральні формування, які мають наказ відкривати вогонь на ураження по своїх же солдатах, якщо ті намагаються відступити з позицій або саботують накази командирів.

«ISW спостерігав розрізнені повідомлення протягом усієї війни про те, що російські війська використовували загороджувальні загони, щоб змусити російські сили воювати. Те, що російський мілблогер ідентифікує конкретний загороджувальний загін, який діє на лінії фронту, є примітним», — наголошують американські аналітики.

Експерти припускають, що загін «Кристал» може поєднувати каральні функції з бойовими діями проти ЗСУ, що свідчить про гострий дефіцит особового складу в окупаційній армії. Водночас сам факт відкритого обговорення таких методів у російському інфопросторі підтверджує критичні проблеми з морально-психологічним станом солдатів РФ на півдні України.