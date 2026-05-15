Ядерний удар Росії: Кирило Буданов оцінив реальну загрозу для України

Автор: Гончаренко Людмила

Чутки та побоювання щодо можливого ядерного удару з боку Росії, які періодично ширяться Україною, наразі є абсолютно безпідставними. Хоча ядерний арсенал РФ і залишається серйозною загрозою, жодних реальних кроків до його застосування ворог не робить.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на інтерв’ю керівника Офісу Президента Кирила Буданова виданню The Times.

За словами очільника ОП, держава-агресорка технічно здатна завдати ядерного удару «в будь-який момент і на будь-якій відстані». Російський військовий потенціал дійсно дозволяє Кремлю виконати таке завдання. Проте головним фактором у цій ситуації залишається політична воля керівництва РФ.

«Але це, перш за все, питання політичної волі. Я не бачив жодних ознак підготовки до ядерного удару. Якби вони були, я б про це знав», — наголосив Кирило Буданов.

Заяви керівника Офісу Президента пролунали на тлі чергової порції погроз від російського диктатора Володимира Путіна. Господар Кремля продовжує свій ядерний шантаж, заявляючи, що Росія нібито була змушена «задуматися над забезпеченням стратегічної безпеки» після виходу США з Договору про протиракетну оборону.

Вища освіта КНУБА (2005 рік). До 2013 року працювала в банківській системі, а потім змінила сферу діяльності на копірайтинг. Працювала редактором стрічки новин на сайтах “ЕкоПолітика”, “TrueUA”, “Межа” та ін. В листопаді 2022 року приєдналась до команди “Новин Планети”. Пошук та написання цікавого контенту для читача — не робота, а моє хобі.

