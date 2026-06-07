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Ядерна зброя КНДР: Кім Йо Чжон зробила заяву перед візитом Сі Цзіньпіна

Автор: Гончаренко Людмила

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Північна Корея ніколи не відмовиться від статусу ядерної держави та не терпітиме жодних загроз. З відповідною заявою виступила сестра північнокорейського диктатора Кім Йо Чжон напередодні візиту президента Китаю Сі Цзіньпіна до Пхеньяна.

Про це повідомляє портал Новини Планети з посиланням на агентство Reuters.

У Міністерстві закордонних справ Китаю вже підтвердили, що під час першої за майже сім років поїздки до КНДР Сі Цзіньпін проведе переговори з Кім Чен Ином щодо стану та перспектив двосторонніх відносин.

Водночас Кім Йо Чжон категорично заперечила чутки про нібито домовленості між лідером КНР та президентом США Дональдом Трампом щодо денуклеаризації під час їхнього травневого саміту.

«Політика безперервного зміцнення ядерного стримування для самозахисту, оголошена главою держави, є незворотним і остаточним рішенням, яке має виконуватися безумовно», — підкреслила вона.

На підтвердження цих намірів Північна Корея нещодавно представила новий завод із виробництва ядерних матеріалів. Кім Чен Ин закликав до експоненційного розширення атомного арсеналу країни та наказав збільшити виробничі потужності ракетної галузі у 2,5 раза протягом наступних п’яти років.

Аналітики вважають, що демонстрація нового об’єкта зі збагачення урану покликана посилити переговорні позиції Пхеньяна перед зустріччю із Сі Цзіньпіном.

Гончаренко Людмила
Гончаренко Людмила
Вища освіта КНУБА (2005 рік). До 2013 року працювала в банківській системі, а потім змінила сферу діяльності на копірайтинг. Працювала редактором стрічки новин на сайтах “ЕкоПолітика”, “TrueUA”, “Межа” та ін. В листопаді 2022 року приєдналась до команди “Новин Планети”. Пошук та написання цікавого контенту для читача — не робота, а моє хобі.

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