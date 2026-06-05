Витік повітря на МКС: NASA наказало екіпажу готуватися до можливої евакуації

Астронавти на борту Міжнародної космічної станції (МКС) отримали наказ від NASA сховатися у своєму космічному кораблі та підготуватися до можливої евакуації. Це сталося на тлі спроб російського екіпажу ліквідувати витік повітря, що посилюється, у їхній частині орбітальної лабораторії.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на інформаційне агентство Reuters.

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Екіпаж місії NASA Crew-12, до складу якого входять двоє американських астронавтів, француз та один російський космонавт, отримав вказівку від центру управління польотами перейти до пришвартованого корабля Crew Dragon. Членам екіпажу наказали одягнути скафандри на випадок, якщо масштаби витоку вимагатимуть екстреного залишення станції.

Американське агентство NASA та російський «Роскосмос» протягом кількох місяців намагалися з’ясувати причини та знайти шляхи усунення проблеми. Витоки локалізовані в російському службовому модулі «Звєзда», який є однією з ключових структур орбітального комплексу.

Протягом останнього часу втрати повітря залишалися відносно стабільними, проте нещодавно ситуація різко погіршилася. За словами високопосадовця NASA, швидкість витоку зросла вдвічі: з одного до двох фунтів (близько 0,9 кг) повітря на день.