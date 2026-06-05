Наука

Витік повітря на МКС: NASA наказало екіпажу готуватися до можливої евакуації

Автор: Денис Коротинський

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Астронавти на борту Міжнародної космічної станції (МКС) отримали наказ від NASA сховатися у своєму космічному кораблі та підготуватися до можливої евакуації. Це сталося на тлі спроб російського екіпажу ліквідувати витік повітря, що посилюється, у їхній частині орбітальної лабораторії.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на інформаційне агентство Reuters.

Екіпаж місії NASA Crew-12, до складу якого входять двоє американських астронавтів, француз та один російський космонавт, отримав вказівку від центру управління польотами перейти до пришвартованого корабля Crew Dragon. Членам екіпажу наказали одягнути скафандри на випадок, якщо масштаби витоку вимагатимуть екстреного залишення станції.

Американське агентство NASA та російський «Роскосмос» протягом кількох місяців намагалися з’ясувати причини та знайти шляхи усунення проблеми. Витоки локалізовані в російському службовому модулі «Звєзда», який є однією з ключових структур орбітального комплексу.

Протягом останнього часу втрати повітря залишалися відносно стабільними, проте нещодавно ситуація різко погіршилася. За словами високопосадовця NASA, швидкість витоку зросла вдвічі: з одного до двох фунтів (близько 0,9 кг) повітря на день.

Денис Коротинський
Денис Коротинський
Головний редактор сайту "Новини Планети" з 2013 року. Має багаторічний досвід у журналістиці. Пише SEO-статті, створюючи якісний та актуальний контент для широкої аудиторії. Спеціалізується на новинах, аналізі трендів та важливих подій у світі.

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