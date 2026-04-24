Відключення інтернету в РФ: Путін зізнався, чому росіяни сидять без зв’язку

Російський диктатор Володимир Путін вперше публічно визнав масові проблеми з мобільним інтернетом у російських містах. Кремль навмисно глушить зв’язок, намагаючись захистити свої стратегічні об’єкти від ударів українських безпілотників.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Під час урядової наради Путін відповів на численні скарги росіян щодо зникнення мережі. Він назвав блекаути вимушеним кроком заради «внутрішньої безпеки» на тлі постійних атак на військову та нафтопереробну інфраструктуру РФ.

Диктатор фактично закликав населення готуватися до того, що обмеження триватимуть і надалі. Він доручив уряду забезпечити прикордонні регіони фізичними лініями зв’язку, щоб люди не залишалися в повній ізоляції під час роботи систем радіоелектронної боротьби.

Аналітики ISW підкреслюють, що Путін вперше особисто прокоментував цю проблему. Раніше влада ігнорувала скарги на те, що відключення інтернету паралізують роботу банків і транспорту. Експерти вважають таку заяву спробою виправдати провали російської ППО та зупинити падіння рейтингів диктатора.