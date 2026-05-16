Дискусії навколо справжнього призначення Великої піраміди в Єгипті спалахнули з новою силою. Нове теоретичне дослідження припускає, що піраміда Хеопса (Хуфу) могла бути побудована як «складна система космічного зв’язку».

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на видання Daily Mail.

Важливо для читачів: Підписуйтесь на наш офіційний Telegram-канал, щоб не пропустити головні новини. Приєднатися зараз →

Автором резонансної гіпотези виступив Джалал Джафарі з Інституту лазерів і плазми Університету Шахіда Бехешті. У своїй роботі він звертає увагу на збіг: піраміда розташована на широті 29,979234 градуса. Якщо змістити десяткову кому, ця цифра з точністю до семи знаків збігається зі швидкістю світла (299 792 458 метрів за секунду). Дослідник припускає, що будівельники навмисно обрали цю локацію, щоб зашифрувати математичне послання в географії планети.

Згідно з теорією, рух Землі навколо Сонця створює повторюваний гравітаційний сигнал. Джафарі вважає, що колосальна маса Великої піраміди в поєднанні з добовим обертанням планети здатна працювати як «модулятор», який ледь помітно змінює цей гравітаційний сигнал для міжзоряного зв’язку.

- Реклама -

Традиційна археологія категорично відкидає подібні ідеї, наголошуючи, що піраміди є виключно монументальними усипальницями. Фізики також критикують теорію: стародавні єгиптяни не користувалися сучасними метрами та секундами, тому збіг координат зі швидкістю світла є випадковим. До того ж немає жодних доказів чи механізмів, які б дозволяли кам’яним спорудам генерувати гравітаційні сигнали.

«Збіг між значенням широти та швидкістю світла виглядає статистично екстраординарним. Проте ця концепція залишається теоретичною моделлю і вимагатиме набагато більше суворих наукових доказів для свого підтвердження», — зазначається в тексті дослідження.