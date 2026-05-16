НаукаХРОНІКА ПОДІЙ

Вчені висунули нову теорію про справжнє призначення піраміди Хеопса

Автор: Денис Коротинський

Дата:

Дискусії навколо справжнього призначення Великої піраміди в Єгипті спалахнули з новою силою. Нове теоретичне дослідження припускає, що піраміда Хеопса (Хуфу) могла бути побудована як «складна система космічного зв’язку».

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на видання Daily Mail.

Важливо для читачів:
Підписуйтесь на наш офіційний Telegram-канал, щоб не пропустити головні новини. Приєднатися зараз →

Автором резонансної гіпотези виступив Джалал Джафарі з Інституту лазерів і плазми Університету Шахіда Бехешті. У своїй роботі він звертає увагу на збіг: піраміда розташована на широті 29,979234 градуса. Якщо змістити десяткову кому, ця цифра з точністю до семи знаків збігається зі швидкістю світла (299 792 458 метрів за секунду). Дослідник припускає, що будівельники навмисно обрали цю локацію, щоб зашифрувати математичне послання в географії планети.

Згідно з теорією, рух Землі навколо Сонця створює повторюваний гравітаційний сигнал. Джафарі вважає, що колосальна маса Великої піраміди в поєднанні з добовим обертанням планети здатна працювати як «модулятор», який ледь помітно змінює цей гравітаційний сигнал для міжзоряного зв’язку.

- Реклама -

Традиційна археологія категорично відкидає подібні ідеї, наголошуючи, що піраміди є виключно монументальними усипальницями. Фізики також критикують теорію: стародавні єгиптяни не користувалися сучасними метрами та секундами, тому збіг координат зі швидкістю світла є випадковим. До того ж немає жодних доказів чи механізмів, які б дозволяли кам’яним спорудам генерувати гравітаційні сигнали.

«Збіг між значенням широти та швидкістю світла виглядає статистично екстраординарним. Проте ця концепція залишається теоретичною моделлю і вимагатиме набагато більше суворих наукових доказів для свого підтвердження», — зазначається в тексті дослідження.

Денис Коротинський
Денис Коротинський
Головний редактор сайту "Новини Планети" з 2013 року. Має багаторічний досвід у журналістиці. Пише SEO-статті, створюючи якісний та актуальний контент для широкої аудиторії. Спеціалізується на новинах, аналізі трендів та важливих подій у світі.

ПОДІЛИТИСЯ ПОСТОМ:

Підписатися

Останні публікації

Ще новини
Пов'язані

У розсекречених архівах ФБР знайшли дивне попередження нібито від прибульців

Денис Коротинський -
Адміністрація Дональда Трампа оприлюднила масштабний архів урядових документів щодо...

В Естонії виявили середньовічне судно зі справним компасом XIV століття

Денис Коротинський -
У самому центрі Таллінна будівельники натрапили на приголомшливу історичну...

Розгадка біблійної таємниці: вчені знайшли місто, де Ісус Христос творив чудеса

Денис Коротинський -
Вчені, можливо, нарешті розгадали одну з найбільших загадок біблійної...

Вчені з’ясували, чому людей так приваблюють історії про злочини

Денис Коротинський -
Жанр тру-крайм (історії про реальні злочини) перетворився на масштабний...