В Єгипті знайшли таємничі сувої віком 3000 років з написом «не відкривати»

Автор: Денис Коротинський

Єгипетські археологи виявили унікальні папірусні сувої віком близько трьох тисяч років. На них збереглися стародавні глиняні пломби із попередженням «не відкривати», і наразі дослідники свідомо не порушують цю заборону.

Знахідку зробили в районі ель-Ассасіф, у некрополі Дра Абу-ель-Нага. Сувої були акуратно заховані в глиняній посудині поруч із висіченою у скелі камерою. У ній археологи виявили одразу 60 дерев’яних саркофагів, складених у десять ярусів для економії простору. Усі вони належали не знаті чи жерцям, а цілій професійній групі — «Півчим Амона», при цьому на жодному саркофазі не вказано особистих імен.

Стан деревини вимагав термінового втручання реставраторів: роботи велися під мікроскопом, щоб зупинити руйнування та очистити саркофаги від сольових відкладень.

«Парадокс полягає в тому, що головна цінність відкриття зараз — у його “закритості”. Доки печатки не знято, сувої залишаються недоторканим джерелом. Світові доведеться почекати: спочатку необхідна повна реставрація та стабілізація папірусу, адже найменший необережний рух може назавжди знищити текст», — пояснюють у міністерстві.

Вчені припускають, що загадкові тексти безпосередньо пов’язані з похованням. Вони можуть містити списки хористів, адміністративні записи або ж слова давніх гімнів, які лунали в храмі Амона. Якщо сучасні методи аналізу дозволять безпечно розшифрувати сувої, історики отримають унікальні дані про будні людей, чиї імена так і не увійшли до офіційних літописів Стародавнього Єгипту.

Денис Коротинський
