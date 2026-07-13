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Пентагон розсекретив документи про загадковий НЛО біля ядерного об’єкта

Автор: Денис Коротинський

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Пентагон оприлюднив чергову добірку розсекречених матеріалів про нерозпізнані аномальні явища (UAP). Найбільшу увагу привернув випадок із загадковим об’єктом, який у 2015 році зафіксували поблизу одного з ключових ядерних підприємств США.

Про це повідомляє Medium.

Загадковий об’єкт помітили біля ядерного заводу

Інцидент стався 1 вересня 2015 року неподалік заводу Pantex у штаті Техас, де обслуговують і зберігають американські ядерні боєголовки. Радар зафіксував невідомий літальний об’єкт, після чого на підприємстві оголосили режим підвищеної готовності, а групу швидкого реагування направили на його пошуки.

За описом очевидців, об’єкт мав ромбоподібну форму із заокругленою верхньою частиною, безшумно рухався на висоті 30–60 метрів зі швидкістю до 24 км/год, а під час переслідування різко змінював напрямок і прискорювався. Зрештою патруль втратив його з поля зору, а всі матеріали, включно з відеозаписом із радарної системи, передали до ФБР.

Які ще матеріали розсекретив Пентагон

Окрім цього випадку, американське оборонне відомство оприлюднило документи про так звані «зелені вогняні кулі», які спостерігали поблизу ядерних об’єктів у 1949 році, матеріали про проєкт Sign, що містив понад сотню повідомлень пілотів про незрозумілі явища, а також фотографії експериментального німецького літака Horten.

До архіву також увійшли повідомлення астронавтів шатла Columbia та екіпажів місій Apollo 14 і Apollo 17, які повідомляли про незвичайні світлові явища під час польотів.

Астрофізик Аві Леб зазначив, що відсутність офіційного пояснення інциденту біля Pantex свідчить лише про те, що природу зафіксованого об’єкта досі не вдалося остаточно встановити. Водночас оприлюднені документи не містять доказів позаземного походження цього явища.

Денис Коротинський
Денис Коротинський
Головний редактор сайту "Новини Планети" з 2013 року. Має багаторічний досвід у журналістиці. Пише SEO-статті, створюючи якісний та актуальний контент для широкої аудиторії. Спеціалізується на новинах, аналізі трендів та важливих подій у світі.

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