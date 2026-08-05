Наука

Українські астрономи заявили про загадкові об’єкти біля Місяця

Автор: Денис Коротинський

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Група українських астрономів повідомила про спостереження понад 20 невідомих об’єктів поблизу Місяця, які, на їхню думку, можуть свідчити про існування технологічно розвиненої позаземної цивілізації. Водночас дослідження ще не пройшло наукове рецензування, а його висновки не отримали незалежного підтвердження.

Які загадкові об’єкти зафіксували вчені

Дослідники з Головної астрономічної обсерваторії України заявили, що під час спостережень у 2025 році виявили понад 20 невідомих об’єктів, які рухалися поблизу Місяця або над його поверхнею.

За словами авторів роботи, вони умовно розділили знахідки на два типи: “атмосферні” об’єкти, які виглядали майже нерухомими, та “континентальні”, що нібито переміщувалися поверхнею Місяця.

Спостереження проводили за допомогою телескопа та високошвидкісної камери в Київській області. Камера робила 20 кадрів за секунду, що дозволило зафіксувати дуже слабкі об’єкти.

Чому висновки викликали суперечки

Автори дослідження звернули увагу на незвичайні зміни яскравості, синхронні спалахи та обертання деяких об’єктів. На їхню думку, це може свідчити про технологічне походження та навіть існування прихованої бази на Місяці.

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Втім, наукова спільнота поки не підтвердила ці висновки. Дослідження не пройшло незалежного рецензування, а самі автори визнають, що зафіксовані сигнали можуть пояснюватися атмосферними викривленнями, особливостями роботи камери або помилками під час обробки зображень.

Також NASA і уряд США неодноразово заявляли, що хоча частина повідомлень про невідомі явища залишається без остаточного пояснення, жодних підтверджених доказів існування позаземних технологій або штучних споруд на Місяці наразі немає.

Денис Коротинський
Денис Коротинський
Головний редактор сайту "Новини Планети" з 2013 року. Має багаторічний досвід у журналістиці. Пише SEO-статті, створюючи якісний та актуальний контент для широкої аудиторії. Спеціалізується на новинах, аналізі трендів та важливих подій у світі.

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