У Кремлі заявили, що допускають проведення тристоронньої зустрічі президента України Володимира Зеленського, президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна. Однак у Москві вважають, що такий саміт має відбутися лише після попереднього узгодження домовленостей.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на 24 Канал.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито залишається відкритою до переговорів. Водночас він повторив російську тезу про те, що саме Україна не хоче завершення війни.

«Домовленості щодо України не можуть бути “примітивною угодою”, це складний процес з величезною кількістю деталей», — заявив Пєсков.

За його словами, тристоронній саміт Зеленського, Трампа і Путіна можна провести для фіксації домовленостей, які сторони мають узгодити заздалегідь.

Розмови про можливу зустріч трьох лідерів активізувалися після повідомлень про таємний візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви 25 серпня.

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За даними ЗМІ, під час візиту Реткліфф запропонував провести тристоронній саміт за участю Зеленського, Трампа і Путіна, щоб спробувати просунутися до завершення війни.

Адміністрація Трампа й раніше пропонувала провести зустріч у такому форматі. Зеленський підтримував цю ідею, тоді як Путін від неї відмовлявся.