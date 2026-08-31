Світ

У Кремлі назвали умову для зустрічі Зеленського, Трампа і Путіна

Автор: Гончаренко Людмила

Дата:

У Кремлі заявили, що допускають проведення тристоронньої зустрічі президента України Володимира Зеленського, президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна. Однак у Москві вважають, що такий саміт має відбутися лише після попереднього узгодження домовленостей.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на 24 Канал.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито залишається відкритою до переговорів. Водночас він повторив російську тезу про те, що саме Україна не хоче завершення війни.

«Домовленості щодо України не можуть бути “примітивною угодою”, це складний процес з величезною кількістю деталей», — заявив Пєсков.

За його словами, тристоронній саміт Зеленського, Трампа і Путіна можна провести для фіксації домовленостей, які сторони мають узгодити заздалегідь.

Розмови про можливу зустріч трьох лідерів активізувалися після повідомлень про таємний візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви 25 серпня.

Залишайтесь з нами!
Підписуйтесь на наші соцмережі. У нас тільки найцікавіші та перевірені новини.
Telegram Facebook X (Twitter)

За даними ЗМІ, під час візиту Реткліфф запропонував провести тристоронній саміт за участю Зеленського, Трампа і Путіна, щоб спробувати просунутися до завершення війни.

Адміністрація Трампа й раніше пропонувала провести зустріч у такому форматі. Зеленський підтримував цю ідею, тоді як Путін від неї відмовлявся.

Гончаренко Людмила
Гончаренко Людмила
Вища освіта КНУБА (2005 рік). До 2013 року працювала в банківській системі, а потім змінила сферу діяльності на копірайтинг. Працювала редактором стрічки новин на сайтах “ЕкоПолітика”, “TrueUA”, “Межа” та ін. В листопаді 2022 року приєдналась до команди “Новини Планети”. Пошук та написання цікавого контенту для читача — не робота, а моє хобі.

ПОДІЛИТИСЯ ПОСТОМ:

Підписатися

Останні публікації

Ще новини
Пов'язані

У Канаді посеред озера з’явився величезний острів, а через кілька тижнів зник

Денис Коротинський -
На водосховищі Віллістон у канадській провінції Британська Колумбія помітили...

Візит глави ЦРУ до Москви: Трамп міг просити Путіна про допомогу з Іраном

Гончаренко Людмила -
Президент США Дональд Трамп міг відправити директора ЦРУ Джона...

Червоні лінії для Путіна: експерти розкрили мету термінового візиту директора ЦРУ до РФ

Гончаренко Людмила -
Несподіваний та терміновий приїзд директора Центрального розвідувального управління США...

Директор ЦРУ прибув до Москви на переговори: що відомо про таємничий візит

Гончаренко Людмила -
Директор ЦРУ Джон Реткліфф прибув до Москви для переговорів....