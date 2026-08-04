Франція почала готуватися до можливого цунамі на узбережжі Середземного моря після попередження ЮНЕСКО. Уздовж Лазурного берега вже встановили близько 800 спеціальних знаків, які вказують маршрути евакуації подалі від моря.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Der Spiegel.

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Чому ЮНЕСКО попередило про ризик цунамі

За оцінкою ЮНЕСКО, протягом найближчих 30 років імовірність виникнення сильного цунамі в Середземному морі є майже неминучою. Через це шість громад агломерації Ніцца отримали міжнародний статус Tsunami Ready, який підтверджує готовність до реагування на стихійне лихо.

Основною загрозою вважається Лігурійський розлом, розташований приблизно за 20 кілометрів від французького узбережжя. Саме тут стикаються Африканська та Євразійська тектонічні плити, а накопичення напруги може спричинити потужний землетрус.

«Це не алармізм, а статистична реальність. За деякими сценаріями хвилі можуть дістатися берега лише за десять хвилин», — пояснив географ Фредерік Леоне.

Що радять робити у разі цунамі

Фахівці нагадують, що Середземне море вже неодноразово переживало руйнівні цунамі. Зокрема, у 1887 році після землетрусу в Лігурійському морі хвилі сягали двох метрів, а у 1979 році підводний зсув біля Ніцци забрав життя дев’яти людей.

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У разі офіційного попередження або якщо вода раптово почне відступати від берега, жителям і туристам рекомендують негайно відійти щонайменше на 200 метрів від моря або піднятися на висоту понад п’ять метрів. Біля гирл річок безпечна відстань збільшується до 500 метрів.

За словами сейсмологів, навіть хвиля заввишки 50 сантиметрів може збити людину з ніг, пошкодити автомобілі та знести пляжну інфраструктуру.