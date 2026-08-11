Україні варто зберігати “стратегічне терпіння” та продовжувати тиск на Росію, щоб дочекатися моменту, коли Москва буде готова повернутися до переговорів. Таку думку висловив посол Великої Британії в Україні Ніл Кромптон.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на РБК-Україна.

Україна має кілька сильних козирів

За словами дипломата, війна перетворилася не лише на протистояння на фронті, а й на змагання військово-промислових комплексів. При цьому український оборонний сектор, за його оцінкою, за останній рік значно посилився.

“Ми, дипломати, використовуємо вислів “стратегічне терпіння”. На жаль, це війна на виснаження на полі бою”, – сказав Кромптон.

Посол прогнозує, що цього року Україна може виробити близько 10 мільйонів безпілотників. Серед інших переваг він назвав демократію, інноваційність та здатність українців швидко адаптуватися.

У Росії зростає втома від війни

Кромптон зазначив, що Кремль поки не демонструє готовності змінювати свою стратегію. Водночас у російському суспільстві, за його словами, зростає занепокоєння через витрати на війну та можливу мобілізацію.

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“Матері хвилюються, що їхніх синів можуть мобілізувати”, – зазначив дипломат.

Тиск має тривати разом із переговорами

На думку Кромптона, Україні необхідно одночасно залишатися відкритою до дипломатії та посилювати військовий тиск на Росію.

Він переконаний, що за підтримки союзників Київ має продовжувати демонструвати рішучість, аби створити умови, за яких Москва буде змушена повернутися до переговорного процесу.