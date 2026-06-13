Дональд Трамп в останню хвилину скасував масштабну військову атаку на Іран після екстрених телефонних дзвінків від лідерів країн Перської затоки та Південної Азії. Політикам вдалося переконати президента США, що історична мирна угода з Тегераном вже знаходиться на фінальній стадії.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на видання Politico.

У четвер, 11 червня, Трамп публічно пригрозив, що завдасть по Ірану «дуже жорсткого удару сьогодні вночі». Проте одразу після цієї різкої заяви з ним терміново зв’язалися емір Катару Тамім бін Хамад Аль Тані, президент ОАЕ Мохамед бін Заїд Аль Нахайян та міністр оборони Пакистану Асім Мунір.

Вони попросили американського лідера змінити своє рішення та запевнили, що попередня угода, яка відкриває шлях до глобальних переговорів, вже майже готова.

За словами Трампа, ці країни мають величезний вплив на Тегеран та Верховного лідера Моджтабу Хаменеї. Саме тому їхні аргументи виявилися достатньо переконливими, щоб змусити його відмовитися від планів на атаку. Згодом президент оптимістично анонсував підписання документів уже цими вихідними.

«Ми щойно досягли чудової угоди щодо війни в Ірані, і ми будемо підлягати завершенню документів. Ми повинні завершити це протягом наступних кількох днів», — заявив Трамп у четвер.

Водночас офіційний Тегеран транслює значно стриманішу позицію. Речник іранського МЗС Есмаїл Багаї через державні ЗМІ підтвердив завершення роботи над значною частиною переговорного тексту, але наголосив, що країна не поступиться своїми принципами та не піде на компроміс щодо ключових «червоних ліній».