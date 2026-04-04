Терор посеред дня: чому Росія раптово змінила тактику атак «Шахедами»

Автор: Гончаренко Людмила

Російські війська змінили тактику повітряного терору, перейшовши від нічних запусків ударних безпілотників до масованих денних атак. Це пов’язано з модернізацією самих дронів, які стало важче збивати вдень, а також із бажанням агресора паралізувати українську економіку навіть без фізичних влучань.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на пояснення військового експерта Павла Нарожного 24 Каналу.

За словами експерта, старі модифікації «Шахедів» літали за заздалегідь запрограмованим маршрутом за допомогою інерційної навігації та GPS. Вночі їх запускали навмисно, щоб ускладнити роботу мобільним вогневим групам, яким у темряві важко знайти ціль. Проте зараз ЗСУ змінили підхід: українські дрони-перехоплювачі орієнтуються на тепловий слід ворожого безпілотника і не потребують візуального контакту. Через це нічні польоти стали для «Шахедів» надто небезпечними.

Крім того, окупанти суттєво оновили начинку своїх безпілотників. Тепер вони використовують mesh-мережу, де кожен апарат працює як ретранслятор, а управління здійснюється оператором у реальному часі. Завдяки відеозв’язку ворог може наводити дрони навіть на рухомі цілі, такі як потяги. Оскільки ці нові моделі більше не залежать від сигналу GPS, традиційні засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) проти них практично безсилі.

Ще одна стратегічна мета ворога — економічне виснаження України.

«Удень працює величезна кількість підприємств. Під час тривоги, особливо на індустріальних об’єктах із верстатами та обладнанням, виробництво зупиняється задля безпеки людей і техніки. Це величезний удар по економіці, бо тривога може тривати кілька годин», — наголосив Нарожний.

Експерт додав, що денні нальоти мають і сильний психологічний ефект. До нічних тривог суспільство певною мірою адаптувалося, натомість денні сирени постійно ламають звичний робочий розпорядок, що виснажує нервову систему набагато сильніше.

Гончаренко Людмила
Гончаренко Людмила
Вища освіта КНУБА (2005 рік). До 2013 року працювала в банківській системі, а потім змінила сферу діяльності на копірайтинг. Працювала редактором стрічки новин на сайтах “ЕкоПолітика”, “TrueUA”, “Межа” та ін. В листопаді 2022 року приєдналась до команди “Новин Планети”. Пошук та написання цікавого контенту для читача — не робота, а моє хобі.

Пов'язані

Ситуація у війні для України різко змінилась: в розвідці розкрили деталі

Денис Коротинський -
Ситуація на полі бою для української армії наразі є...

Військова перемога РФ неможлива: експерт назвав причини краху планів Путіна

Гончаренко Людмила -
Росія не має жодних реальних шансів на військову перемогу...

Наступ РФ зупинився: ISW зафіксував мінімальне просування ворога у березні

Гончаренко Людмила -
Наступальна активність російської армії стрімко падає: у березні ворог...

Наступ Росії скасовується: в ISW розкрили нову переможну стратегію ЗСУ

Гончаренко Людмила -
Українська армія суттєво посилила тиск на російські окупаційні війська,...