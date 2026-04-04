Російські війська змінили тактику повітряного терору, перейшовши від нічних запусків ударних безпілотників до масованих денних атак. Це пов’язано з модернізацією самих дронів, які стало важче збивати вдень, а також із бажанням агресора паралізувати українську економіку навіть без фізичних влучань.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на пояснення військового експерта Павла Нарожного 24 Каналу.

За словами експерта, старі модифікації «Шахедів» літали за заздалегідь запрограмованим маршрутом за допомогою інерційної навігації та GPS. Вночі їх запускали навмисно, щоб ускладнити роботу мобільним вогневим групам, яким у темряві важко знайти ціль. Проте зараз ЗСУ змінили підхід: українські дрони-перехоплювачі орієнтуються на тепловий слід ворожого безпілотника і не потребують візуального контакту. Через це нічні польоти стали для «Шахедів» надто небезпечними.

Крім того, окупанти суттєво оновили начинку своїх безпілотників. Тепер вони використовують mesh-мережу, де кожен апарат працює як ретранслятор, а управління здійснюється оператором у реальному часі. Завдяки відеозв’язку ворог може наводити дрони навіть на рухомі цілі, такі як потяги. Оскільки ці нові моделі більше не залежать від сигналу GPS, традиційні засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) проти них практично безсилі.

Ще одна стратегічна мета ворога — економічне виснаження України.

«Удень працює величезна кількість підприємств. Під час тривоги, особливо на індустріальних об’єктах із верстатами та обладнанням, виробництво зупиняється задля безпеки людей і техніки. Це величезний удар по економіці, бо тривога може тривати кілька годин», — наголосив Нарожний.

Експерт додав, що денні нальоти мають і сильний психологічний ефект. До нічних тривог суспільство певною мірою адаптувалося, натомість денні сирени постійно ламають звичний робочий розпорядок, що виснажує нервову систему набагато сильніше.