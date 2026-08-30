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Телеведучий Олексій Суханов розповів про хворобу, яку не помічав 6 років

Автор: Аліна Павленко

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Український телеведучий Олексій Суханов поділився особистим досвідом боротьби з цукровим діабетом, симптоми якого тривалий час списував на перевтому.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на РБК-Україна.

Про захворювання шоумен дізнався випадково лише через шість років після початку патологічного процесу. На той час організм дійшов до крайнього ступеня виснаження через постійну роботу без відпочинку, а результати медичних обстежень здивували навіть фахівців.

«Коли в мене справді вже зовсім не залишилося сил, і коли лікар подивився на мої аналізи та в крайній розгубленості сказав: „Я не знаю, як ви ще тримаєтеся”, – саме так я й дізнався про свій діабет», — згадав Олексій Суханов.

Ведучий звернув увагу на поширену помилку вважати солодку їжу єдиною причиною захворювання. На його думку, основну роль у розвитку розладу відіграють хронічне психоемоційне напруження та стресові ситуації.

«Цукровий діабет — це не тільки від солодощів. Це стреси, у цьому полягає величезна проблема», — підкреслив Олексій Суханов.

Він закликав з увагою ставитися до сигналів організму, вчасно відновлювати сили й регулярно проходити профілактичні медичні огляди.

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Аліна Павленко
Аліна Павленко
Оглядачка рубрик «Стиль життя» та «Здоров'я». У журналістиці працює понад 10 років, із 2020 року — у команді «Новини Планети». Пише про психологію, стосунки, здоров'я та корисні побутові поради. Родом із Миколаєва. У вільний час захоплюється фотографією, кулінарією та подорожами Україною

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