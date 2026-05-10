Ситуація біля Покровська: окупанти накопичують резерви під час тиші

Оголошене триденне перемир’я між Україною та Росією фактично зірвалося: бойові дії на фронті не припинялися. Поки інтенсивність боїв дещо знизилася, російські війська цинічно використали паузу для підготовки до нового масштабного наступу.

За даними Генерального штабу ЗСУ, лише протягом 9 травня на лінії зіткнення відбулося 51 бойове зіткнення. Окупанти не припиняли тероризувати мирне населення, обстрілюючи Харківську та Херсонську області. Водночас у Міноборони РФ традиційно спробували перекласти провину на Україну, заявивши про нібито майже 9 тисяч «порушень режиму тиші» з боку ЗСУ. Хоча супутникові дані NASA фіксують певне зниження інтенсивності вогню на півночі України, про повне припинення боїв мова навіть не йшла.

Аналітики ISW зазначають, що згода на перемир’я від початку не мала жодних чітких механізмів контролю. Єдиною публічною умовою була обіцянка України не завдавати ударів по Красній площі під час військового параду в Москві — і Київ повністю дотримався свого слова. Натомість російська армія перетворила зменшення інтенсивності вогню на тактичну перевагу для власної логістики.

«Взаємні звинувачення сторін та продовження локальних боїв чітко демонструють: будь-яке припинення вогню без міжнародного моніторингу, визначених процедур вирішення спорів та відведення військ навряд чи матиме довготривалий ефект», — підкреслюють експерти Інституту вивчення війни.

Поки діяло умовне перемир’я, окупанти активно укріплювали позиції на Куп’янському, Лиманському та Слов’янському напрямках. Крім того, розвідка зафіксувала перекидання підрозділів 90-ї танкової дивізії РФ у район Покровська. Ворогу навіть вдалося закріпитися на північний захід від Лимана в тих районах, де раніше просуванню заважали українські безпілотники. В ISW впевнені, що Росія використає цей час для накопичення резервів, щоб відновити жорсткі штурми відразу після офіційного завершення «тиші».