США розслідують збиття F-15E над Іраном: з’явилася несподівана версія

Автор: Гончаренко Людмила

У США розслідують обставини збиття винищувача F-15E Strike Eagle над південно-західною частиною Ірану, яке сталося минулого місяця. Цей інцидент став першим випадком за останні кілька десятиліть, коли американський бойовий літак було уражено ворожим вогнем.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на телеканал NBC News, який посилається на власні джерела в розвідці.

Деталі катастрофи та рятувальна операція

За попередніми даними американської розвідки, літак міг бути уражений китайським переносним зенітно-ракетним комплексом (ПЗРК). Після інциденту військові розгорнули масштабну рятувальну операцію у важкодоступній місцевості.

Екіпаж винищувача встиг катапультуватися до падіння літака. Пілота евакуювали протягом кількох годин після інциденту, тоді як другого члена екіпажу рятувальний загін шукав у горах понад добу.

Перевірка таємних поставок та реакція Китаю

Паралельно з цим розслідуванням у Вашингтоні перевіряють інформацію про ймовірну передачу Ірану новітніх китайських систем спостереження. Зокрема, йдеться про далекобійний радар раннього виявлення, здатний фіксувати малопомітні повітряні цілі.

Наразі точне походження зброї, з якої атакували F-15E, остаточно не встановлено. Білий дім розглядає як версію нещодавніх прихованих поставок з КНР, так і використання Тегераном старіших військових запасів.

Офіційний Пекін категорично заперечує будь-яку причетність до знищення американського літака. В уряді Китаю зазначають, що країна здійснює суворий контроль за експортом продукції військового призначення, а поточні заяви США називає «безпідставними звинуваченнями».

Вища освіта КНУБА (2005 рік). До 2013 року працювала в банківській системі, а потім змінила сферу діяльності на копірайтинг. Працювала редактором стрічки новин на сайтах “ЕкоПолітика”, “TrueUA”, “Межа” та ін. В листопаді 2022 року приєдналась до команди “Новин Планети”. Пошук та написання цікавого контенту для читача — не робота, а моє хобі.

