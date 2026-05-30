У США розслідують обставини збиття винищувача F-15E Strike Eagle над південно-західною частиною Ірану, яке сталося минулого місяця. Цей інцидент став першим випадком за останні кілька десятиліть, коли американський бойовий літак було уражено ворожим вогнем.

за посиланням на телеканал NBC News, який посилається на власні джерела в розвідці.

Деталі катастрофи та рятувальна операція

За попередніми даними американської розвідки, літак міг бути уражений китайським переносним зенітно-ракетним комплексом (ПЗРК). Після інциденту військові розгорнули масштабну рятувальну операцію у важкодоступній місцевості.

Екіпаж винищувача встиг катапультуватися до падіння літака. Пілота евакуювали протягом кількох годин після інциденту, тоді як другого члена екіпажу рятувальний загін шукав у горах понад добу.

Перевірка таємних поставок та реакція Китаю

Паралельно з цим розслідуванням у Вашингтоні перевіряють інформацію про ймовірну передачу Ірану новітніх китайських систем спостереження. Зокрема, йдеться про далекобійний радар раннього виявлення, здатний фіксувати малопомітні повітряні цілі.

Наразі точне походження зброї, з якої атакували F-15E, остаточно не встановлено. Білий дім розглядає як версію нещодавніх прихованих поставок з КНР, так і використання Тегераном старіших військових запасів.

Офіційний Пекін категорично заперечує будь-яку причетність до знищення американського літака. В уряді Китаю зазначають, що країна здійснює суворий контроль за експортом продукції військового призначення, а поточні заяви США називає «безпідставними звинуваченнями».