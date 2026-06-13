У сучасному світі існує безліч порад щодо збереження молодості: від прийому пептидів та модних добавок до кардинальних змін у способі життя. Проте серед цього інформаційного шуму дуже легко загубитися.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на видання Verywell Health.

Головний медичний директор та експерт із довголіття, доктор Сохаїб Імтіаз, запевняє, що справжній ключ до молодості ховається не в дорогих апаратних процедурах чи препаратах, а в регулярній фізичній активності. Зокрема, йдеться про аеробні навантаження.

Будь-яка діяльність, яка прискорює ваше серцебиття — чи то швидка ходьба, біг, підйом сходами, чи звичайні присідання — миттєво запускає в організмі потужні процеси омолодження.

«Одне з того, що ми постійно бачимо в науковій літературі, полягає в тому, що аеробні вправи зменшують ваш біологічний вік, знижують серцево-судинні ризики та продовжують тривалість життя», — наголошує експерт.

Цей дивовижний ефект працює навіть на найглибшому, клітинному рівні.

Аеробні тренування збільшують довжину теломер — своєрідних «захисних ковпачків» на наших хромосомах, які з роками неминуче коротшають і сигналізують про старіння тіла. Цікаво, що звичайні силові тренування з вагою взагалі не дають такого результату. Крім того, кардіонавантаження покращують роботу мітохондрій, суттєво зменшують хронічне запалення та стимулюють вироблення оксиду азоту, що є критично важливим для еластичності судин.

Скільки ж потрібно тренуватися? Медики називають чітку магічну цифру — 150 хвилин на тиждень.

Масштабні дослідження доводять, що 150 хвилин легких навантажень щотижня додають людині 2,8 року життя. Помірна активність подовжує життя вже на 4,5 року, а високоінтенсивні регулярні тренування здатні подарувати додаткові 5,5 року.

Проте доктор Імтіаз заспокоює тих, хто не любить спортзали: навіть енергійна 20-хвилинна прогулянка на свіжому повітрі кілька разів на тиждень принесе організму величезну користь. Головне правило довголіття — якомога менше сидіти на одному місці і постійно залишатися в русі.