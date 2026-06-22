Здоров'я

Що пити для нормалізації тиску: вчені назвали найефективніший овочевий сік

Автор: Аліна Павленко

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Регулярне споживання буряка здавна асоціюється зі зниженням показників артеріального тиску завдяки високій концентрації природних нітратів у цьому коренеплоді. Потрапляючи в організм, ці хімічні сполуки трансформуються в оксид азоту, який сприяє розширенню судин та активному покращенню кровообігу. Однак новітні наукові відкриття доводять, що гіпотензивна ефективність бурякового соку для людей літнього віку безпосередньо залежить від стану мікробіома ротової порожнини — унікальної спільноти бактерій.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на видання Verywell Health.

У ході дослідження 2025 року науковці проаналізували вплив концентрованого, багатого на нітрати бурякового соку на організм двох різновікових груп. Учасники експерименту пили напій двічі на день протягом двох тижнів. Результати показали суттєве зниження тиску у старшій віковій групі (від 67 до 79 років), тоді як у молоді (18-30 років) такого яскраво вираженого ефекту не спостерігалося.

Дослідники з Ексетерського університету пов’язали це саме зі зміною балансу бактерій у роті. Після курсу вживання соку в літніх учасників значно знизився рівень шкідливих мікроорганізмів «Prevotella» та зріс показник корисного типу «Neisseria».

Як мікробіом рота впливає на серцево-судинну систему

Специфічні бактерії, що мешкають у порожнині рота, виконують критично важливу біологічну функцію: вони допомагають організму перетворювати нітрати з їжі на нітрити, а згодом — на оксид азоту. Саме ця реакція розслаблює стінки кровоносних судин.

Провідна авторка дослідження Анні Ванхатало наголошує, що з віком тіло людини природним чином виробляє все менше власного оксиду азоту. Дисбаланс пероральних бактерій здатний заблокувати цей ключовий хімічний процес, що призводить до підвищення ризиків серцевих нападів та інсультів.

Чим замінити буряк для отримання корисних нітратів

Лікарі наполегливо рекомендують людям старшого віку збагачувати своє щоденне меню продуктами, що містять природні нітрати, оскільки це є дієвою профілактикою серцевих захворювань. Якщо ж специфічний смак буряка не викликає апетиту, існує безліч ефективних альтернатив серед листової зелені.

Для захисту серця та підтримки еластичності судин фахівці радять регулярно вживати шпинат, руколу, фенхель, селеру та капусту кале.

Аліна Павленко
Аліна Павленко
Оглядачка рубрик «Стиль життя» та «Здоров'я». У журналістиці працює понад 10 років, із 2020 року — у команді «Новини Планети». Пише про психологію, стосунки, здоров'я та корисні побутові поради. Родом із Миколаєва. У вільний час захоплюється фотографією, кулінарією та подорожами Україною

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