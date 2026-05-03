Розвідка ЗСУ в дії: в ISW розкрили деталі знищення сотні кадирівців на Сумщині завдяки «жучку»

Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України реалізувало одну з найзухваліших та найуспішніших спецоперацій на північному кордоні. Внаслідок філігранної роботи українських розвідників було вщент розгромлено базу чеченського формування «Ахмат», що дислокувалося поблизу Сумської області. Ключовим фактором цього нищівного удару став пристрій для прослуховування, який спецпризначенці змогли встановити просто у ворожому лігві.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на зведення американського Інституту вивчення війни (ISW).

Важливо для читачів: Підписуйтесь на наш офіційний Telegram-канал, щоб не пропустити головні новини. Приєднатися зараз →

За даними західних аналітиків, ця операція готувалася ретельно і тривала кілька місяців — з лютого по квітень 2026 року. Українська розвідка змогла знайти підхід та завербувати одного з військовослужбовців чеченського підрозділу, який погодився на співпрацю. Саме цей інсайдер виконав найризикованішу частину плану: таємно проніс та встановив «жучок» безпосередньо в кімнаті, де командування окупантів проводило свої закриті наради.

Протягом тривалого часу українські військові буквально слухали ворога в прямому ефірі, збираючи критично важливі розвіддані про плани, графіки переміщень та точне розташування техніки. Коли розрізненої інформації було зібрано достатньо для формування повної картини, Сили оборони України завдали серії скоординованих і математично точних ударів. Експерти ISW підтверджують, що геолокаційні кадри зафіксували ураження скупчень кадирівців у південній частині населеного пункту Некислиця Брянської області РФ, що розташований впритул до державного кордону навпроти Сумщини.

- Реклама -

Наслідки цих прицільних атак стали катастрофічними для чеченського підрозділу. Розвідка офіційно підтвердила ліквідацію щонайменше 41 окупанта, ще 87 бойовиків отримали поранення різного ступеня тяжкості. Окрім живої сили, ворог зазнав колосальних матеріальних втрат: точними влучаннями було перетворено на металобрухт понад 160 одиниць різноманітної бронетехніки та автомобілів, які мали використовуватися для терору українського прикордоння.

Додатково Сили оборони спопелили понад 25 ворожих розвідувальних та ударних безпілотників, а також вивели з ладу інфраструктуру самої бази. Під вогневий шквал потрапили системи зв’язку, дефіцитні комплекси радіоелектронної боротьби (РЕБ), важке інженерне обладнання, а також склади зі зброєю та пально-мастильними матеріалами. Аналітики наголошують, що ця операція не лише паралізувала активність ворога на Сумському напрямку, а й продемонструвала безпрецедентний рівень проникнення українських спецслужб у лави армії РФ.