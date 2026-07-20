Протягом майже 40 років астрономи намагалися зрозуміти природу загадкової структури, яку спостерігали в напрямку центру Чумацького Шляху. Нове дослідження показало, що об’єкт зовсім не пов’язаний із ядром нашої галактики, як вважалося раніше.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Astronomy & Astrophysics.

Вчені розкрили справжню природу загадкового об’єкта

Дослідники з Гейдельберзького університету встановили, що загадкова структура розташована приблизно за 6520 світлових років від Землі, а не за 26 тисяч світлових років, як вважали раніше. Через оптичну ілюзію вона лише здавалася частиною центру Чумацького Шляху.

Саме тому автори роботи запропонували перейменувати її на «Петлю великої омани» (The Great Deception Loop). Насправді це замкнута газова бульбашка, а не гігантський викид речовини з галактичного ядра.

Раніше науковці висували різні версії її походження — від наслідків вибуху наднової до активності надмасивної чорної діри в центрі галактики. Через це загадкову структуру навіть називали своєрідним «тестом Роршаха» для астрофізиків.

Чому астрономи так довго помилялися

Головною причиною помилки стала надзвичайно висока щільність космічних об’єктів у напрямку центру Чумацького Шляху. Мільярди зірок, а також величезні хмари газу й пилу ускладнювали визначення реальної відстані до об’єкта.

Використовуючи дані проєкту SDSS-V Local Volume Mapper, який досліджує Всесвіт в оптичному та інфрачервоному діапазонах, вчені змогли «зазирнути» крізь космічний пил. Аналіз випромінювання іонізованої сірки дозволив вперше побачити приховану частину структури та довести, що вона є повністю замкнутою.

Дослідження показало, що загадковий об’єкт є хмарою водню діаметром близько 115 світлових років, яка світиться під дією ультрафіолетового випромінювання масивних зірок. Подібні газові бульбашки утворюються після вибухів наднових, які «видувають» порожнини в міжзоряному середовищі.

Вчені наголошують, що це відкриття демонструє: навіть добре досліджені області Чумацького Шляху можуть приховувати несподівані сюрпризи, а очевидні на перший погляд висновки іноді виявляються хибними.