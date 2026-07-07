Росія не планує завершувати війну до 2027 року: Financial Times розкрило деталі

Росія не планує вести змістовні переговори щодо завершення війни щонайменше до лютого 2027 року. У Кремлі й надалі розраховують досягти своїх цілей військовим шляхом, попри значні втрати та уповільнення наступальних дій.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Financial Times.

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Україна посилює удари по енергетичній інфраструктурі Росії

За даними видання, останніми місяцями Україна значно активізувала атаки на російську енергетичну інфраструктуру. Лише у травні українські сили 16 разів атакували російські нафтопереробні заводи, що стало найбільшим показником за один місяць від початку повномасштабної війни.

Автори матеріалу зазначають, що ці удари вже впливають на ситуацію всередині Росії. У більш ніж половині регіонів країни запровадили обмеження на продаж бензину та дизельного пального, а на автозаправних станціях утворюються довгі черги.

Кремль не демонструє готовності до компромісів

У Financial Times зазначають, що попри посилення тиску Володимир Путін не виявляє бажання розпочати реальні переговори. Російські представники, за словами співрозмовників видання, наполягають, що саме Сполучені Штати мають переконати Україну погодитися на масштабні поступки.

«Вони не натякають на жодні поступки. Вони постійно повторюють ті самі цілі… Їхня основа для переговорів по суті означає, що для переговорів немає жодної основи», — повідомило одне з джерел Financial Times.

Коли можуть початися переговори

За словами джерела, яке бере участь у неофіційних контактах щодо припинення війни, Росія, ймовірно, не братиме участі у змістовних переговорах щонайменше до лютого 2027 року. Водночас співрозмовники видання вважають, що тристоронні переговори за участю України, Росії та США навряд чи відновляться до кінця літа.

Наприкінці червня Володимир Путін визнав, що українські удари створюють для Росії певні «проблеми», однак заявив, що російська армія нібито зберігає перевагу. Водночас, за даними Financial Times, Росія продовжує нарощувати масштаби ракетних і безпілотних ударів по території України.