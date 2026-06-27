Росія володіє значним арсеналом ракетного озброєння та готова здійснити новий масований обстріл території України практично в будь-який момент. За останніми розвідувальними даними, окупаційні війська вже накопичили на своїх стратегічних складах до тисячі ракет різних модифікацій.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Коментарі.

Військово-промисловий комплекс країни-агресорки працює у посиленому режимі, постійно поповнюючи військові резерви. Щомісяця російські оборонні заводи випускають від 40 до 50 оперативно-тактичних ракет комплексу «Іскандер». Ворог витрачає цей вид боєприпасів набагато повільніше, ніж встигає їх виробляти та доставляти у війська.

«Сьогодні Росія не має дефіциту з більшості типів ракет. У розпорядженні їхньої армії знаходяться десятки одиниць кожного виду озброєння, а за окремими категоріями значно більше», — підкреслив військовий експерт Олег Жданов.

Найскладнішою для Москви залишається ситуація з крилатими ракетами морського базування «Калібр». Після масштабного знищення арсеналу Балтійського флоту командування РФ змушене максимально економити ці боєприпаси. Зараз російське керівництво фактично обирає між збереженням недоторканного стратегічного запасу та передачею вільних ракет флоту для терору українських міст.

Паралельно триває активне виробництво ударних безпілотників. Підприємства в Єлабузі, Іжевську та Тулі щодня виготовляють до 200 дронів, залучаючи деталі з Білорусі. Навіть за умови щоденних атак по Україні Росія здатна щодоби збільшувати свій чистий резерв на 50–100 безпілотних апаратів.