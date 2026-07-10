Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва більше не довіряє західним країнам і не вірить у щирість їхніх заяв щодо мирних переговорів. За його словами, Росія не має наміру покладатися на будь-які гарантії з боку Заходу.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

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Заява пролунала після саміту НАТО в Анкарі, який відбувся 7–8 липня. За його підсумками країни Альянсу підтвердили намір і надалі надавати Україні військову та політичну підтримку.

Лавров заявив про втрату довіри до Заходу

Очільник російського МЗС стверджує, що західні держави лише декларують бажання досягти миру дипломатичним шляхом, але водночас висувають Москві ультимативні вимоги.

«Вірити Заходу в те, що він хоче переговорних рішень, більше не будемо. Цей запас доброго ставлення і надій остаточно вичерпаний», – заявив Сергій Лавров.

За словами міністра, саме дії західних країн нібито зірвали домовленості, яких раніше вдавалося досягати, тому Росія більше не розраховує на жодні гарантії.

У Кремлі заявили про незмінність цілей

Лавров також наголосив, що Росія не відмовляється від цілей, які Володимир Путін озвучив у червні 2024 року.

«Президент чітко підтвердив, що ми продовжуватимемо досягнення цілей, які були поставлені ще у червні 2024 року під час виступу Володимира Путіна у Міністерстві закордонних справ», – сказав глава МЗС РФ.

Таким чином, у Москві вкотре заявили про намір продовжувати реалізацію своїх військово-політичних планів, попри заяви Заходу про необхідність мирного врегулювання війни.