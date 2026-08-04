Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія нібито готова до мирних переговорів з Україною. Водночас він наполягає, що їхньою основою мають стати домовленості, які обговорювалися у Стамбулі навесні 2022 року.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на РИА Новости.

Що заявив Путін

Під час наради з урядовцями Путін заявив, що Москва не бачить причин відмовлятися від так званих «стамбульських домовленостей». За його словами, українська делегація нібито погодилася з ними ще у 2022 році.

«Росія готова до мирних переговорів з Україною на базі домовленостей, які були досягнуті ще в Стамбулі. Я не бачу підстав відходити від цих домовленостей з нашого боку», — заявив Володимир Путін.

Чому переговори у Стамбулі не завершилися угодою

Переговори між Україною та Росією відбувалися у березні-квітні 2022 року. Україна пропонувала закріпити нейтральний статус в обмін на міжнародні гарантії безпеки та повернення до кордонів станом на 23 лютого 2022 року. Питання Криму пропонувалося вирішувати дипломатичним шляхом.

Росія, своєю чергою, вимагала визнання окупації Криму, так званих «ЛНР» і «ДНР», а також «демілітаризації» та «денацифікації» України.

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Остаточно переговорний процес припинився у квітні 2022 року після нових вимог Кремля та оприлюднення доказів масових воєнних злочинів російських військових у Бучі та інших українських містах.