Після повномасштабного вторгнення в Україну російська політична система перетворилася на гіперперсоналізовану диктатуру, де війна стала центральним елементом збереження влади Володимира Путіна. Попри зовнішню ілюзію стабільності, країна поступово виснажується економічно та соціально, опинившись у безвиході.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на аналітичний матеріал The New York Times.

Пастка війни та обмеженість дій Кремля

Усі ключові рішення в Росії нині зосереджені навколо однієї особи, а держава критично залежить від воєнних мобілізаційних і фінансових механізмів. Путін не може завершити війну і вивести війська, оскільки за відсутності суттєвих територіальних здобутків це сприйматиметься всередині країни як провал і створить прямі політичні ризики для його режиму. Водночас інструментів для зміни ситуації на фронті залишається обмаль. Застосування ядерної зброї є вкрай небезпечним і загрожує різкою відповіддю Заходу, а примусова мобілізація несе високі політичні ризики через непопулярність серед населення.

«Але увічнення війни – це не те саме, що перемога в ній. Поки його армія ледве здобуває успіхи на передовій, у пана Путіна залишається мало інструментів ескалації, щоб змінити динаміку», — зазначають автори матеріалу.

Оніміння суспільства та загроза розпаду системи

Російське суспільство не має простого варіанту виходу з цієї системи. Організований антивоєнний рух та реальна політична опозиція знищені, що дозволяє державі жорстко контролювати суспільне життя. Невдоволення населення пов’язане переважно не з готовністю до протестів, а з втомою від безкінечності поточної політичної реальності. Авторитарна модель демонструє слабку ефективність у довгостроковій перспективі, адже війна безпосередньо б’є по рівню життя росіян. Відсутність чіткого механізму передачі влади означає, що чим довше система існуватиме у нинішньому ослабленому стані, тим гострішою буде боротьба після відходу диктатора.