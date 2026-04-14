Путін кидає в бій стратегічні резерви: втрати РФ перевищують темпи мобілізації

Російська армія зіткнулася з критичною нестачею живої сили на фронті. Через колосальні втрати та різке падіння темпів вербування нових контрактників, командування РФ змушене задіювати в Україні свої стратегічні резерви.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, у першому кварталі 2026 року російська влада вербувала від 800 до 1000 солдатів на добу. Це на 20% менше, ніж за аналогічний період минулого року (1000-1200 осіб). При цьому ситуацію не рятують навіть рекордні одноразові виплати за підписання контракту, які в деяких регіонах сягнули 1,47 мільйона рублів (близько 19,3 тисячі доларів).

Зменшення кількості новобранців відбувається на тлі катастрофічних втрат окупантів. За даними українського Генштабу, лише за перші три місяці цього року російські війська втратили понад 85 тисяч осіб. Темпи вербування банально не встигають перекривати ці цифри, не кажучи вже про формування нових ударних угруповань.

«Щоб компенсувати ці втрати та стримати успішні українські контратаки (зокрема на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках), російські війська, ймовірно, вже почали задіювати на полі бою свої стратегічні резерви», — зазначають в ISW з посиланням на заяви українського керівництва.

Експерти також вказують на збільшення виплат сім’ям загиблих: у першому кварталі 2026 року компенсації отримали родини близько 25 тисяч вбитих солдатів (проти 20 тисяч торік). Це лише офіційні дані, які не враховують величезну кількість зниклих безвісти окупантів, тіла яких росіяни залишають на полі бою, щоб не виплачувати гроші.