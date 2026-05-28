Російська кампанія з набору контрактників демонструє ознаки серйозного виснаження на тлі колосальних втрат на полі бою. Через це у Кремлі тривають внутрішні дебати щодо необхідності проведення нової хвилі примусової мобілізації резервістів.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Розвідка попереджає про нові плани Кремля

За інформацією, яку 27 травня озвучив Президент України Володимир Зеленський, українська сторона отримує внутрішні російські дані про підготовку до додаткової мобілізації в РФ. Головна мета цього кроку — компенсувати величезні втрати та збільшити чисельність російського контингенту в Україні на «десятки тисяч» військовослужбовців.

Наразі добровільний набір до армії РФ у 2026 році суттєво знизився. Москва змушена розширювати кампанії з вербування на нові демографічні групи, включаючи жінок і студентів, яких намагаються залучити до управління безпілотниками та роботи в тиловій ППО.

Путін намагається «купити» контрактників

Попри очевидні проблеми, російський диктатор Володимир Путін поки що намагається врятувати ситуацію без оголошення непопулярної примусової мобілізації.

Він продовжує робити ставку на фінансові стимули. Зокрема, 25 травня Путін підписав указ, який передбачає списання боргів на суму до 10 мільйонів рублів для нових рекрутів та їхніх дружин за умови підписання контракту з Міноборони РФ щонайменше на один рік (після 1 травня). Проте аналітики зазначають, що навіть збільшення одноразових виплат не допомагає зупинити спад темпів вербування.

Чому мобілізація може не допомогти Росії

Аналітики ISW підкреслюють, що обговорення нової хвилі призову ведеться Кремлем з позиції слабкості: Росія стикається з поганими результатами на полі бою, економічними труднощами та зростанням суспільного невдоволення.

Навіть якщо РФ вдасться набрати нових людей, їхня ефективність під питанням через кілька критичних факторів:

Перевага ЗСУ в дронах: Україна досягла тактичної переваги у використанні безпілотників на передовій та в ближньому тилу. Це фактично нівелює головну перевагу Росії — масовані піхотні штурми.

Логістична блокада: Українські удари дронами середнього радіусу дії активно руйнують логістику ворога. Росіянам вкрай важко безпечно транспортувати особовий склад та постачання до лінії фронту.

Проблеми з підготовкою: Російська тренувальна інфраструктура вже зараз не справляється з підготовкою наявних контрактників. У разі масового примусового призову якість підготовки нових солдатів впаде до критичного мінімуму.

Будь-яка примусова мобілізація зараз буде значно більш непопулярною серед російського населення, ніж це могло б бути раніше, адже відсутність значних успіхів та величезні жертви формують чітке розуміння: війна йде не за планом Кремля.