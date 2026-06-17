Позиція президента США Дональда Трампа щодо війни Росії проти України зазнає помітних змін, що суттєво впливає на дипломатичний порядок денний поточного саміту G7 у Франції. Світові лідери фіксують поступовий відхід Вашингтона від попередніх скептичних оцінок щодо шансів Києва на успіх.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на агентство Bloomberg.

Від зустрічі з Володимиром Путіним на Алясці минулого року і донедавна Трамп вважав, що Україна не має сильних позицій для переговорів і мала б піти на територіальні поступки заради припинення бойових дій. Проте ситуація почала змінюватися на тлі останніх новин та кулуарних розмов на полях саміту. За даними джерел, ключовим моментом стала коротка бесіда Трампа з Володимиром Зеленським, під час якої український президент показав фотографію зруйнованого Успенського собору в Києві. Співрозмовники агентства зазначають, що цей кадр справив на американського лідера сильне емоційне враження.

Після цього епізоду риторика очільника Білого дому помітно пом’якшилася. Він публічно заявив, що саме Росія повинна піти на завершення війни, при цьому утримавшись від звичних закликів до поступок з боку України.

«Послухайте, Росія повинна укласти угоду. Я маю на увазі, що вся ця справа абсурдна. Тож так, я зроблю все, що зможу», — наголосив Трамп у спілкуванні з пресою.

Окрім цього, американський президент уперше за тривалий час допустив можливість посилення санкційного тиску на Москву, незважаючи на нещодавні переговори з очільником Кремля.

Європейські союзники України трактують такі сигнали як потенційний поворотний момент. Один із представників країн «Великої сімки» підкреслив, що наразі формується спільний консенсус щодо нездатності РФ здобути перемогу на полі бою. Зважаючи на такі зміни в настроях, президент Франції Еммануель Макрон закликав Володимира Зеленського залишитися до кінця саміту для проведення додаткових зустрічей з лідерами.