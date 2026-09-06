Помічник російського диктатора Юрій Ушаков оприлюднив перші офіційні подробиці переговорів Володимира Путіна зі спеціальними посланцями Дональда Трампа — Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, які відвідали Москву для обговорення завершення війни проти України.

Про це повідомляють російські пропагандистські медіа.

За словами Ушакова, дипломатичний діалог мав затяжний характер і торкався не лише українського питання, а й глобального діалогу між Москвою та Вашингтоном.

«Розмова тривала понад три години, а точніше три години десять хвилин. Вона була змістовною, конструктивною, гранично відвертою та довірчою. Розмова з вкрай серйозних питань тривала як за робочим столом, так і в неформальній обстановці за обіднім столом», — заявив помічник диктатора.

Він також додав, що посланці Трампа нібито зобов’язалися використати озвучені Путіним тези та бачення під час контактів на переговорах у Києві.

Під час бесіди очільник Кремля традиційно вихвалявся вигаданими успіхами окупаційної армії, запевняв у невідворотності досягнення своїх цілей та вкотре повторював ультиматуми про необхідність «усунення першопричин конфлікту». Ба більше, представники РФ намагалися схилити емісарів до обговорення спільних економічних проєктів.

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Наразі США та Україна намагаються запустити механізм реальних переговорів. Після візиту до РФ делегація вирушає на зустріч із керівництвом України. Володимир Зеленський раніше зазначав, що Київ заради безпеки американських дипломатів тимчасово утримався від дальніх повітряних ударів по території Росії.

Водночас Москва заклики Вашингтона щодо триденного припинення вогню фактично зірвала: попри обіцянки не завдавати ударів по урядовому кварталу Києва, окупанти не припиняли атакувати українські регіони ракетами та дронами.