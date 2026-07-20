У соцмережах дедалі частіше можна побачити поради мити овочі та фрукти харчовою содою, оцтом або спеціальними засобами для очищення від пестицидів. Проте фахівці стверджують, що більшість таких методів не лише неефективні, а в окремих випадках можуть навіть нашкодити.

Про це повідомляє The Washington Post.

Чим насправді потрібно мити овочі та фрукти

За словами токсиколога Келлі Джонсон-Арбор, найпростішим і водночас найефективнішим способом очищення овочів та фруктів залишається звичайна проточна вода. Саме її рекомендують використовувати Центри з контролю та профілактики захворювань США (CDC) та Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA).

Експерти не радять застосовувати мило, мийні засоби чи магазинні рідини для миття фруктів. Через пористу структуру плодів такі речовини можуть проникати всередину навіть після ретельного ополіскування, що потенційно здатне викликати проблеми зі здоров’ям.

Також небажано замочувати овочі та фрукти у воді. Хоча здається, що це допомагає краще очистити їх від залишків пестицидів, насправді така процедура може сприяти поширенню бактерій між продуктами.

Як правильно очищати різні види продуктів

Фахівці радять ретельно промивати ягоди, листову зелень, цвітну капусту, дині та інші плоди зі складною поверхнею. Листя салату рекомендують розділяти та промивати окремо, а для динь, кавунів або інших плодів із товстою шкіркою варто використовувати чисту щітку.

Експерти наголошують, що навіть якщо шкірка не вживається в їжу, її все одно потрібно мити. Під час розрізання ножем бактерії та забруднення можуть потрапити з поверхні всередину плода.

Ще одна важлива порада — під час миття легко потерти поверхню овочів і фруктів руками або спеціальною щіткою. Саме механічне очищення допомагає ефективніше видалити залишки бруду, мікроорганізмів і частину пестицидів.

Водночас експерти зазначають, що найкращим способом мінімізувати контакт із синтетичними пестицидами залишається купівля органічної продукції. Проте навіть органічні овочі та фрукти необхідно обов’язково мити перед вживанням.