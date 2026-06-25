Міністерство охорони здоров’я Франції офіційно заявило про перший на території країни підтверджений випадок захворювання на вірус Ебола. Як повідомляє видання ScienceAlert, інфекцію діагностували у лікаря, який повернувся з Демократичної Республіки Конго. Саме там зараз вирує масштабний спалах цієї смертельно небезпечної геморагічної лихоманки.

Як виявили інфекцію та що з іншими пасажирами

Хворий є співробітником міжнародної медичної гуманітарної організації ALIMA. Пацієнт прибув до Парижа у вівторок комерційним рейсом авіакомпанії Air France з Кіншаси. Під час посадки на борт чоловік практично не мав симптомів, скаржачись лише на головний біль, проте під час перельоту його самопочуття погіршилося.

Після приземлення медика негайно ізолювали та передали фахівцям інфекційного відділення ще до офіційного підтвердження діагнозу. Зараз пацієнт перебуває у стабільному стані з дуже низьким вірусним навантаженням.

«П’ятьох осіб, які перебували поруч, вже ідентифікували як можливих контактних. Їх помістили в ізоляцію як запобіжний захід, а ризик подальшого передавання залишається низьким», — зазначила міністерка охорони здоров’я Стефані Ріст.

Ситуація з поширенням вірусу у світі

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус також наголосив, що глобальний ризик поширення інфекції є мінімальним. Водночас ситуація в самій ДРК залишається складною: там зафіксовано понад тисячу випадків зараження специфічним штамом Бундібуджо. Проблема полягає в тому, що існуючі вакцини, розроблені у 2018–2019 роках, ефективні лише проти заїрського штаму, тому специфічного лікування для нинішнього різновиду немає.

Експерти припускають, що реальні масштаби епідемії в Африці можуть бути значно більшими через віддаленість уражених регіонів. Попри це, європейські медики запевняють, що їхня система охорони здоров’я готова до швидкого та ефективного реагування, тому загрози масового спалаху у Франції наразі немає.