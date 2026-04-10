Перелом на фронті: в ISW пояснили, як українські дрони зупинили наступ Росії

Українські інновації у сфері безпілотників кардинально змінили ситуацію на полі бою, забезпечивши ЗСУ тактичну та стратегічну перевагу. Технологічний ривок дозволив не лише зруйнувати російську логістику, а й повністю зупинити весняно-літній наступ ворога.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на свіжий звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики інституту категорично спростовують наративи російської пропаганди про нібито «близький колапс» української оборони. Навпаки, фахівці фіксують, що саме українські війська наразі володіють ініціативою у використанні дронів. Це дає змогу ефективно стримувати атаки окупантів та проводити успішні локальні контрнаступи.

Особливу увагу експерти звертають на різке зростання кількості ударів середньої дальності по російській техніці та живій силі. За геолокованими даними ISW, інтенсивність таких атак зростає в геометричній прогресії: 41 удар у січні 2026 року, 61 — у лютому, і вже 115 точних влучань у березні. Головними цілями стали об’єкти на сході та півдні України, зокрема в районі окупованого Донецька.

«Ці українські удари… підірвали підготовку Росії до наступальних операцій протягом останніх тижнів і місяців. Вони перешкодили просуванню російських військ на всьому театрі військових дій», — наголошують в Інституті вивчення війни.

Зазначається, що зміну розстановки сил вже відчули самі окупанти. У звіті вказується, що російські пропагандисти та так звані «воєнкори» у своєму інформаційному просторі все частіше змушені визнавати беззаперечні успіхи України у сучасній війні безпілотників.