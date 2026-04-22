Перегрупування ворога: Сирський попередив про підготовку РФ до нового наступу

Російські війська почали активне перегрупування та стягування резервів до лінії боївого зіткнення. Такі дії окупантів можуть свідчити про підготовку до нової хвилі масштабних штурмів на фронті.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на офіційну заяву Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Під час робочої поїздки Головком відвідав штаби на Покровському напрямку, який залишається найгарячішою точкою на мапі бойових дій. Лише з початку квітня українські захисники зафіксували там 688 масованих атак противника.

Олександр Сирський заслухав доповіді командирів щодо потреб військових та шляхів підвищення ефективності оборони. За результатами нарад ухвалено низку рішень для додаткового забезпечення підрозділів на передовій.

Крім того, спільно з керівництвом наступального угруповання та генерал-майором Олегом Апостолом було обговорено оперативну обстановку і плани подальших активних дій ЗСУ. Окрему увагу командування приділило Силам безпілотних систем та зустрічі з майором Робертом Бровді («Мадяром»).

«Коли ворог проводить перегрупування та підтягує резерви, роль безпілотних систем в ураженні окупантів ще більше зростає», — наголосив Головнокомандувач ЗСУ.