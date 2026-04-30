Переговори з Трампом: в ISW розкрили справжню мету заяв Путіна про «перемогу» РФ

Російський диктатор Володимир Путін використав телефонну розмову з Дональдом Трампом для просування масштабної інформаційної спецоперації. Заявляючи про нібито неминучу перемогу РФ, очільник Кремля намагається приховати власні воєнні провали та змусити Захід схилити Україну до капітуляції.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Важливо для читачів: Підписуйтесь на наш офіційний Telegram-канал, щоб не пропустити головні новини. Приєднатися зараз →

За даними російської сторони, розмова політиків тривала півтори години. Під час бесіди Путін намагався переконати Трампа, що окупаційна армія повністю володіє стратегічною ініціативою та успішно відтісняє українські війська. Диктатор безапеляційно заявив, що Росія досягне своїх цілей «у будь-якому випадку», але віддає перевагу «дипломатичному шляху», що в розумінні Москви означає повну здачу територій.

Американські аналітики наголошують, що такі заяви є відвертою брехнею та елементом когнітивної війни. Насправді Сили оборони України успішно зупинили весняно-літній наступ ворога, не дозволивши йому досягти стратегічних успіхів навіть на пріоритетному Донецькому напрямку. Водночас сама Росія дедалі більше відчуває справжню ціну агресії: економіка стикається з безпрецедентними викликами, втрати на фронті стрімко зростають, а вербування нових резервів стає дедалі складнішим.

«Ймовірно, Кремль прагне пом’якшити ці витрати, намагаючись переконати Трампа та Захід підштовхнути Україну до капітуляції у спосіб, у який цього не змогло зробити повномасштабне вторгнення. У рамках цих зусиль Путін свідомо приховує власні військові та економічні невдачі», — підсумовують експерти ISW.