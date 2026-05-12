Чергова заява Кремля про нібито готовність Володимира Путіна зустрітися з Президентом України в Москві є не ознакою сили, а свідченням глибокого страху російського диктатора. Такі «запрошення» є абсолютним нонсенсом і пережитком радянського минулого, який не має нічого спільного з реальною дипломатією.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на коментар радника керівника Офісу Президента Михайла Подоляка для 24 Каналу.

За словами Подоляка, пропозиції провести переговори на території країни-агресорки виглядають вкрай примітивно. Радник ОПУ нагадав, що така риторика бере початок ще з радянських часів: тоді вважалося, що коли когось викликають до Москви, то це поїздка «на килим», аби отримати покарання від керівництва. Сьогодні ж такі спроби домінувати лише видають слабкість та ізоляцію очільника Кремля.

«Коли людина говорить: “А ви до мене приїжджайте”, це свідчить про те, що вона боїться. Тоді Путіну треба чесно сказати: “Я боюсь і не можу нікуди їхати”. Після цього буде потрібно шукати якісь варіанти щодо зустрічі», — пояснив Михайло Подоляк.

В Офісі Президента підкреслюють, що справжні переговори, які здатні принести конкретний результат, можливі лише на рівних умовах, із залученням міжнародних партнерів і точно не за імперськими сценаріями Москви.