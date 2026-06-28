Систематичні удари Збройних Сил України занурюють тимчасово окупований Крим у глибоку кризу. Російська адміністрація стрімко втрачає контроль над ситуацією через масштабні атаки на стратегічні об’єкти, нафтопереробні заводи та логістичні вузли.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Bloomberg.

Українські військові планомірно знищують ворожу систему протиповітряної оборони. Після ослаблення ППО розпочалося точкове вогневе ураження найбільш вразливих місць інфраструктури, що моментально спровокувало дефіцит пального та масові перебої з електроенергією.

«У Москви є небагато ефективних способів протидіяти планам Києва, спрямованим на ізоляцію Криму», — заявив експерт з питань оборони Руслан Пухов.

Через критичну ситуацію глава окупаційної адміністрації Сергій Аксьонов оголосив надзвичайний стан на території Криму та Севастополя. Влада вже видала офіційний наказ про закриття всіх дитячих літніх таборів і скасування спортивних заходів до кінця сезону. Через масштабні пошкодження енергетичних мереж по всьому півострову запроваджуються жорсткі графіки відключення світла.

Паливний колапс спровокував миттєву появу чорного ринку, де бензин у месенджерах продають за вдвічі вищими цінами. Намагаючись врятувати залишки туристичного сезону, росіянам дозволили провозити через Керченський міст до 200 літрів палива в каністрах. Це призвело до величезних заторів на під’їздах до півострова.

На тлі нестачі палива окупанти різко скорочують кількість залізничних рейсів та обмежують рух громадського транспорту. Керченський міст наразі залишається єдиним великим шляхом сполучення з Росією, який, за оцінками аналітиків, свідомо залишають відкритим для можливої втечі росіян.