Наприкінці цього тижня більшість регіонів України зіткнеться із відчутним підвищенням температури. Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко у проєкті «Тепер головне» на телеканалі «Еспресо», гарячі повітряні маси поступово перемістяться до нас із країн Західної Європи.

Чому в Україну йде екстремальне тепло?

Наразі від нестерпних температур до +43°С найбільше потерпає Франція. Цю спеку утримує потужний антициклон, який блокує надходження свіжого повітря з півночі та Атлантики. Проте невдовзі він почне руйнуватися, утворюючи циклон, що дозволить розпеченим масам рухатися у східному напрямку.

За словами фахівчині, дорогою до України повітря дещо трансформується, тому європейських сорокаградусних показників не очікується, проте температурне тло все одно буде дуже високим.

«Уже друга половина тижня, а особливо вихідні, охопить практично всю Європу, включно з Україною. Першими приймуть на себе ось такий спекотний вплив західні області. Тобто тут спочатку буде ця сильна спека, яка пошириться потім і практично на всю Україну», — зазначила Наталка Діденко.

Коли очікувати температурного максимуму?

Найгарячіший період в Україні припаде на 28–29 червня. У ці дні стовпчики термометрів впевнено триматимуться на рівні +30…+36°С, а в окремих районах підскочать до +35…+37°С.

Доки гаряче повітря не дісталося нашої території, українці мають змогу насолодитися помірним теплом. Найближчої доби в більшості областей збережеться дуже комфортна погода з температурними показниками +24…+29°С. Спекотніше буде лише на Закарпатті та у південних регіонах країни, де повітря прогріється до +30°С.