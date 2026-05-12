Паніка під Маріуполем: українські дрони масово знищують логістику окупантів

Останній день оголошеного травневого перемир’я остаточно продемонстрував крихкість подібних угод: по всій лінії фронту тривали бойові дії. Поки російські та українські сили обмінювалися звинуваченнями в порушенні режиму тиші, на полі бою відбулися суттєві зміни, пов’язані з масованим використанням безпілотників та модернізацією ракетного озброєння.

За даними аналітиків, російські війська цинічно використали перемир’я для підтягування резервів та накопичення особового складу, зокрема на Лиманському напрямку. Крім того, окупанти значно збільшили кількість ударів дронами-камікадзе типу «Блискавка» (Molniya), які, ймовірно, були спеціально накопичені до початку «режиму тиші».

Водночас справжню паніку серед російських мілблогерів викликали ефективні дії українських безпілотників глибоко в тилу — поблизу окупованого Маріуполя. Українські сили почали успішно застосовувати дрони для блокування російських наземних ліній зв’язку на ключових трасах Донецької області та на шляхах до Криму. Зокрема, дрони-бомбардувальники «Шершень» вільно оперують над трасою Т-0509 (Маріуполь — Донецьк), безперешкодно знищуючи російські бензовози та військові транспорти.

Російські пропагандисти б’ють на сполох: ситуація починає нагадувати сумнозвісну для окупантів трасу М-30 під Горлівкою, де українські сили повністю паралізували ворожу логістику. Експерти ворога побоюються, що найближчими місяцями ЗСУ зможуть повністю автоматизувати ці безпілотники за допомогою Starlink, що зробить російські системи РЕБ абсолютно марними.

«Здатність України вражати рухомі цілі в районах, які раніше вважалися відносно безпечними для російських військ, досягає успіху в ізоляції поля бою. Це стає точкою зростаючого болю в російському ультранаціоналістичному інформаційному просторі», — підкреслюють в Інституті вивчення війни.

Крім того, звіт розкриває серйозні проблеми в російській стратегічній авіації. Через збільшення кількості запусків Росія стрімко виснажує ресурс своїх бомбардувальників. Лише один політ Ту-160 з Амурської області до Каспійського моря з’їдає до 8% ресурсу двигунів, а бомбардувальники Ту-95МС тепер здатні нести лише по дві ракети замість шести.

Щоб компенсувати ці провали, РФ почала модернізувати крилаті ракети Х-101. Росіяни зменшили паливний бак, щоб встановити другу, касетну бойову частину з цирконієвими елементами. Проте, як зазначають у Міноборони України, українська ППО успішно перехоплює та знищує 88% таких ракет.

Тим часом на землі окупанти продовжують тиск. Зафіксовано їхнє нещодавнє просування на північ від Покровська. Через масове знищення російської бронетехніки українськими дронами, ворог змушений покладатися переважно на постійні скиди керованих авіабомб (КАБ), намагаючись пробити оборону ЗСУ.