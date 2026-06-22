Російські війська продовжують активні спроби прорвати українську оборону на сході, зосередивши головні зусилля навколо Костянтинівки, Слов’янська та Покровська. Щоб послабити позиції ЗСУ, окупанти цілеспрямовано б’ють по логістичних шляхах, якими йде забезпечення українських захисників на цих напрямках.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що зараз росіяни масово використовують тактику інфільтрації — намагаються невеликими диверсійними групами непомітно просочитися в тил українських військ та закріпитися там. Зокрема, поблизу Костянтинівки ворог саме так намагається обійти наші оборонні рубежі. За даними українських військових, лише для диверсій у межах цього міста росіяни залучили від 100 до 250 бійців. Найгарячіші бої наразі точаться у різних частинах Костянтинівки та на її околицях, але підтверджених успіхів у ворога немає.

Схожа ситуація спостерігається і на Слов’янському напрямку, де через активність диверсантів позиції обох сторін місцями просто перемішалися, як, наприклад, біля населеного пункту Рай-Олександрівка.

Водночас на Покровському напрямку та поблизу Добропілля окупанти активно накопичують піхоту й легку техніку, готуючись до нових масштабних штурмів. Туди підтягують резерви 51-ї та 2-ї армій РФ. Проте українські захисники не лише міцно тримають оборону, а й контратакують. Наприклад, ЗСУ нещодавно вдалося відновити контроль над позиціями в населеному пункті Білицьке. Військові оглядачі наголошують, що зараз у Росії банально не вистачає сил, аби вести одночасний потужний наступ і на Покровськ, і на Костянтинівку.

Окрім прямих піхотних штурмів, ворог намагається зруйнувати шляхи постачання. Російські військкори заявляють, що окупанти нібито взяли під вогневий контроль важливу трасу на півдні Харківщини (між Близнюками та Барвінковим), яка знаходиться за 53 кілометри від фронту. Це стратегічно важливий маршрут, через який іде забезпечення українських сил в Ізюмі, Слов’янську, Лимані та Костянтинівці. Таким чином Росія хоче максимально ускладнити логістику ЗСУ.

Неспокійно і на півдні України. На Запорізькому напрямку, особливо на захід від Оріхова, російські диверсанти також намагаються прорватися на наші позиції. Проте українські сили успішно відбивають ці спроби, зачищають суміжні позиції від ворожих груп (зокрема у Степногірську) та продовжують впевнено утримувати свої рубежі, попри брехливі заяви росіян про власні успіхи.