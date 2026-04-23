Обстріли Богодухова: в ISW пояснили, чому РФ масовано атакує місто

Російські війська різко посилили інтенсивність повітряних ударів по прикордонних районах Харківської та Сумської областей. Особливо масованого терору зазнає місто Богодухів, по якому ворог випускає безпрецедентну кількість безпілотників.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Згідно з офіційними даними мера міста Володимира Білого, лише в період з 18 по 22 квітня російські війська спрямували на населений пункт 110 ударних дронів. Останні атаки стали наймасштабнішими за рівнем руйнувань із лютого 2022 року. Для ударів окупанти використовують увесь спектр безпілотників: Shahed, Italmas, Molniya та Lancet.

За словами очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, під час одного з таких масованих нальотів ворог застосував одразу близько 50 дронів. Ціллю стають не лише логістичні вузли, а й цивільна інфраструктура, зокрема приватні будинки, підприємства (наприклад, місцевий м’ясокомбінат) та навіть легкові автомобілі. Внаслідок цих атак поранення різного ступеня тяжкості отримали понад 17 мирних жителів.

Аналітики ISW пояснюють таку агресивну активність спробою паралізувати українські тили. Росіяни проводять цілеспрямовану кампанію з ізоляції поля бою. Вони намагаються перерізати ключові маршрути постачання між Сумами та Харковом. Ворог має на меті виснажити українські сили та погіршити їхнє забезпечення перед можливими наступальними діями в наступні місяці.

Втім, експерти заспокоюють: попри шалений тиск із повітря, ознак підготовки росіян до відкриття нового сухопутного фронту безпосередньо на Богодухівському напрямку у найближчій перспективі немає. Ворог концентрується виключно на дистанційному терорі та руйнуванні логістики.