Новим тимчасовим президентським бортом США (Air Force One) став модифікований Boeing 747-8, який Дональду Трампу подарував Емір Катару. Як повідомляє портал Новини Планети, літак офіційно отримав назву VC-25B Bridge. Він замінить старий борт, який використовувався ще з 1990 року, і служитиме перехідним варіантом, доки компанія Boeing не завершить будівництво нових літаків до 2028 року. Проте поява цього повітряного судна супроводжувалася жорсткою критикою через його походження, вартість та низку юридичних нюансів.

Як виглядає новий «небесний палац»

Сам президент презентував літак із неабияким розмахом, назвавши його «найрозкішнішим у світі» та справжнім «летючим Білим домом».

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ: У Китаї глухонімий чоловік знайшов родину через 35 років після зникнення

Трамп повністю змінив традиційне ніжно-блакитне фарбування екстер’єру, яке використовувалося ще з часів Джона Кеннеді. Нова ліврея виконана у темно-синьому, білому та яскраво-червоному кольорах із великим американським прапором на хвості. Цей дизайн майже повністю копіює колірну гаму особистого приватного літака Трампа.

Новий лайнер майже вдвічі більший за свого попередника. Щоб його розмістити, на авіабазі Ендрюс довелося звести спеціальний велетенський ангар. Внутрішнім оздобленням займалося відоме французьке дизайнерське бюро Alberto Pinto Cabinet. Усередині облаштовано розкішні житлові та робочі сюїти, встановлено шкіряні крісла, що повністю розкладаються, та додано золоті елементи декору. Не обійшлося і без курйозів: під час першого польоту прессекретарка опублікувала фото, на якому користувачі соцмереж помітили полиці з фальшивими муляжами замість справжніх книг.

Чому подарунок викликав обурення в Конгресі

Прийняття такого коштовного подарунка від іншої держави спровокувало жорстку двопартійну критику в Конгресі США та серед американського суспільства. Головні претензії зводяться до кількох ключових пунктів:

Етичні порушення. Конституція США суворо забороняє посадовцям приймати дорогі подарунки від іноземних урядів без згоди Конгресу. Політичні опоненти звинувачують президента у створенні прямого конфлікту інтересів.

Витрати платників податків. Хоча сам літак вартістю близько 400 мільйонів доларів дістався США безкоштовно, його модернізація під вимоги національної безпеки коштувала американському бюджету від 400 мільйонів до майже 1 мільярда доларів. Сенатори розкритикували такі витрати на тлі високої інфляції.

Питання безпеки. Оскільки борт раніше належав королівській родині Катару, аналітики висловлювали побоювання щодо можливого ризику шпигунства, хоча Пентагон запевнив, що судно пройшло тотальну перевірку спецслужб.

Подальша доля літака. Трамп заявив, що після завершення його каденції у 2029 році літак перейде у власність фонду його майбутньої Президентської бібліотеки. Критики вбачають у цьому спробу привласнити розкішний актив, модернізований за державні кошти.

Попри всі суперечки та численні спроби опонентів у Сенаті заблокувати використання цього борту, Міністерство оборони США офіційно затвердило літак. Вже 1 липня 2026 року Дональд Трамп успішно здійснив на ньому свій перший робочий політ до Північної Дакоти, розпочавши нову сторінку в історії американської президентської авіації.